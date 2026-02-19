Prima pagină » Știrile zilei » Serghei Lavrov avertizează cu privire la un atac asupra Iranului: Asta e o joacă cu focul

Serghei Lavrov avertizează cu privire la un atac asupra Iranului: Asta e o joacă cu focul

Ministrul de externe al Rusia, Serghei Lavrov, a avertizat miercuri că orice atac al Statelor Unite asupra Iranul ar putea avea „consecințe serioase” și a cerut reținere. Acesta a făcut apel la compromis printr-un acord care să permită Iranului să desfășoare un program nuclear pașnic, notează Reuters.
Radu Mocanu
19 feb. 2026, 04:06

„Consecințele nu sunt bune. Au existat deja atacuri asupra Iranului asupra unor situri nucleare aflate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Din câte putem aprecia, au existat riscuri reale de incident nuclear. Urmăresc cu atenție reacțiile din regiune din partea țărilor arabe, a monarhiilor din Golf. Nimeni nu își dorește o escaladare a tensiunii. Toată lumea înțelege că este vorba de o joacă cu focul”, a declarat Lavrov într-un interviu acordat publicației Al-Arabiya, citat de Reuters

Declarațiile ministrului rus de Externe a fost făcute la scurt timp după ce reprezentanți americani și iranieni au purtat discuții la Geneva, menite să evite escaladarea tensiunilor dintre Washington și Teheran. În urma discuțiilor, s-a ajuns la un acord-cadru asupra principiilor care vor sta la baza unei posibile înțelegeri. 

Statele Unite solicită Iranului renunțarea la programul său nuclear, în timp ce Teheranul respinge ferm acuzațiile că ar încerca să dezvolte armament nuclear. 

Potrivit șefului diplomației de la Moscova, statele arabe cer „în mod clar reținere și căutarea unui acord care să nu încalce drepturile legitime ale Iranului și să garanteze că Iranul are un program de îmbogățire a uraniului nuclear pur pașnic”. 

Armata Statelor Unite ale Americii este pregătită să lanseze lovituri militare împotriva Iranului chiar din acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a decis încă dacă va autoriza o astfel de acțiune. 

 

