Trump i-a spus lui Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra Iranului dacă negocierile nucleare eșuează

Președintele american Donald Trump l-a asigurat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că va sprijini atacurile Israelului asupra programului de rachete balistice al Iranului dacă negocierile nucleare dintre Washington și Teheran eșuează, potrivit unor surse citate de CBS News. Trump și-a exprimat această poziție în cadrul unei întâlniri la Mar-a-Lago în decembrie 2025 cu premierul israelian.
Diana Nunuț
15 feb. 2026, 23:53, Știri externe

Președintele american Donald Trump i-a spus prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unei întâlniri la Mar-a-Lago de la finalul anului 2025 că va sprijini atacurile israeliene asupra programului de rachete balistice al Iranului dacă nu se va ajunge la un acord între Washington și Teheran. Informația a fost dezvăluită pentru CBS News de două surse care cunosc subiectul.

Recent, jurnaliștii CBS News au aflat că oficiali din armata americană și cei din comunitatea de informații au început să ia în considerare posibilitatea de a sprijini o nouă rundă de atacuri israeliene asupra Iranului.

Potrivit sursei citate, deliberările americane s-au concentrat mai puțin pe posibilitatea ca Israelul să acționeze și mai mult pe modul în care Statele Unite ar putea ajuta.

Până în acest moment, nu este clar care sunt țările care ar acorda permisiunea de survol pentru ca SUA să realimenteze avioanele israeliene pentru un eventual atac, în contextul în care Iordania, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au declarat public că nu vor permite utilizarea spațiului lor aerian pentru astfel de atacuri.

Pe de altă parte, Iranul este pregătit să facă compromisuri în ceea ce privește stocul său de uraniu puternic îmbogățit în schimbul ridicării sancțiunilor americane, a declarat ministrul adjunct de externe iranian, Majid Takht-Ravanchi, într-un interviu acordat BBC, publicat duminică.

Informația vine după ce în această săptămână, un al doilea portavion american, USS Gerald R. Ford, și flota sa de nave de război, au fost trimise în Orientul Mijlociu.

Toate acestea au loc în contextul în care administrația Trump continuă negocierile cu Iranul privind programul său nuclear. Săptămâna viitoare, la Geneva, vor avea loc noi discuții între cele două părți.

