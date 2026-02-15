Iranul susține că poate să facă compromisuri în privința programului său nuclear dacă Statele Unite ridică sancțiunile

El a făcut aceste declarații după reluarea discuțiilor nucleare dintre Iran și Statele Unite în Oman, pe 6 februarie, potrivit Le Figaro.

Elveția a anunțat o nouă rundă de discuții la Geneva săptămâna viitoare, fără a specifica data. Potrivit BBC, Majid Takht-Ravanchi, care a făcut parte din delegația iraniană în Oman, a confirmat că discuțiile vor avea loc marți. Iranul nu a confirmat încă oficial întâlnirea.

Țările occidentale și Israelul, un dușman declarat al Republicii Islamice și considerat de experți singura putere nucleară din Orientul Mijlociu, suspectează că Iranul încearcă să dobândească arme nucleare.

Iranul cere ridicarea sancțiunilor

Teheranul neagă că nutrește astfel de ambiții, dar insistă asupra dreptului său la un program nuclear civil. Iranul este gata să facă un compromis în privința unui acord dacă Statele Unite ridică sancțiunile care paralizează economia iraniană, a insistat Majid Takht-Ravanch, amintind, potrivit BBC, oferta Teheranului de a dilua uraniul său puternic îmbogățit pentru a-și reduce nivelul de îmbogățire. Dacă Statele Unite „sunt sincere, sunt sigur că vom fi pe calea cea bună către un acord”, a spus el.

De asemenea, întrebat, potrivit BBC, despre posibilitatea ca Teheranul să accepte să își transporte stocul de peste 400 kg de uraniu puternic îmbogățit în afara țării, ministrul adjunct nu a exclus un compromis, afirmând că „este prea devreme să spunem ce se va întâmpla în timpul negocierilor”. Mai multe țări, inclusiv Rusia, s-au oferit să își asume responsabilitatea pentru acest stoc, lucru pe care Iranul l-a refuzat până acum. O incertitudine considerabilă înconjoară soarta celor peste 400 kg de uraniu puternic îmbogățit deținute de Iran, văzute ultima dată de inspectorii Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pe 10 iunie, înainte de atacurile israeliano-americane împotriva siturilor nucleare iraniene.

Potențiale investiții americane în sectorul energetic

Iranul îmbogățea atunci uraniu la 60%, potrivit AIEA, mult peste limita de 3,67% permisă de acordul nuclear din 2015, acum desființat. Președintele american Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca Teheranul să renunțe complet la îmbogățire. Dar „chestiunea îmbogățirii zero nu mai este relevantă și, pentru Iran, nu mai este pe ordinea de zi”, a declarat Majid Takht-Ravanchi. Agenția de știri Fars, citând un oficial al Ministerului de Externe, a relatat, de asemenea, duminică, că discuțiile acoperă și potențiale investiții americane în sectorul energetic al Iranului.