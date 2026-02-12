Trump amenință Iranul cu consecințe „foarte traumatizante” dacă nu acceptă un acord

Președintele american a declarat în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă, că „trebuie să încheiem un acord, altfel va fi foarte traumatizant, foarte traumatizant”, potrivit Le Figaro. Trump a dăugat că speră ca negocierile cu Republica Islamică să se încheie în decurs de o lună.

„Voi vorbi cu ei cât timp doresc”, a adăugat el, indicând că, dacă nu se va ajunge la un acord, va trece la „faza a doua”, care ar fi „foarte dură” pentru iranieni. El a citat încă o dată ca exemplu bombardamentele americane asupra siturilor nucleare iraniene în timpul războiului de 12 zile lansat de Israel în iunie. Washingtonul și Teheranul spun că doresc să continue discuțiile după o rundă inițială de negocieri pe 6 februarie, în Oman.

„I-am exprimat (lui Donald Trump) un anumit scepticism cu privire la calitatea oricărui acord cu Iranul”, a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu, a doua zi după o întâlnire la Casa Albă cu liderul republican. „Am spus că, dacă se va ajunge într-adevăr la un acord, acesta ar trebui să includă elemente foarte importante (…) pentru Israel ”, a adăugat el. „Nu este vorba doar despre problema nucleară (ci) și despre rachetele balistice și despre reprezentanții Iranului (grupurile armate)”, cum ar fi Hezbollah în Liban, Hamas în Palestina și houthii în Yemen, a argumentat premierul israelian.

Condiții pentru o „afacere bună” cu Iranul

Problema rachetelor este o linie roșie pentru Israel, care se află la aproximativ 2.000 de kilometri de Iran. Acest lucru a confirmat preferința lui Donald Trump, deocamdată, pentru calea diplomatică, chiar dacă miliardarul în vârstă de 79 de ani a desfășurat resurse militare considerabile în apropierea Iranului. Președintele american consideră că se creează „condițiile” care ar putea duce la o „afacere bună” cu Iranul, a observat Benjamin Netanyahu la părăsirea capitalei americane.

În urma izbucnirii unei mișcări de protest, reprimată brutal de autoritățile iraniene la începutul lunii ianuarie, Donald Trump a lansat numeroase avertismente Teheranului. Cu toate acestea, în timpul întâlnirii sale cu Benjamin Netanyahu de miercuri, acesta a „insistat” asupra angajamentului său de a continua discuțiile cu Teheranul, în ciuda pozițiilor lor extrem de divergente.