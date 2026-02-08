Laureata Premiului Nobel pentru Pace, condamnată la încă șapte ani de închisoare în Iran

Potrivit acestora, informația a fost confirmată de avocatul activistei Narges Mohammadi, Mostafa Nili, care a discutat cu ea. Nili a confirmat sentința într-un mesaj publicat pe platforma X, notează Associated Press.

Mohammadi „a fost condamnată la șase ani de închisoare pentru «adunare și complicitate» și la un an și jumătate pentru propagandă, precum și la o interdicție de călătorie de doi ani”, a scris avocatul.

Autoritățile iraniene nu au confirmat imediat oficial noua condamnare. Susținătorii ei afirmă că Mohammadi se află în greva foamei din 2 februarie.

În paralel, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat duminică, la un summit diplomatic la Teheran, că puterea Iranului constă în capacitatea sa de „a spune nu marilor puteri”, adoptând o poziție fermă după recentele negocieri cu Statele Unite ale Americii privind programul nuclear.

Araghchi a subliniat că Iranul își menține poziția potrivit căreia are dreptul să îmbogățească uraniu. Acesta reprezintă un punct major de dispută cu președintele american Donald Trump, care a bombardat instalații nucleare iraniene în iunie, în timpul conflictului de 12 zile dintre Iran și Israel.

„Ei se tem de bomba noastră atomică, în timp ce noi nu urmărim o bombă atomică. Bomba noastră atomică este puterea de a spune nu marilor puteri”, a declarat Araghchi.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a descris anterior discuțiile purtate vineri în Oman cu oficiali americani drept „un pas înainte”, dar rămâne neclar dacă și când va avea loc o nouă rundă de negocieri.