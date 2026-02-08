Premierul ultra-conservator al Japoniei se pregătește să preia mai multă putere

Prim-ministrul ultra-conservator al Japoniei este pe cale să obțină mai multă putere după ce un sondaj la ieșirea de la urne a sugerat că a obținut o majoritate confortabilă în camera inferioară a parlamentului în urma alegerilor anticipate.

Coaliția condusă de Sanae Takaichi este prevăzută să câștige între 302 și 366 din cele 465 de locuri din cameră, potrivit postului național de televiziune NHK, citat de Sky News.

Acest număr este cu mult peste cele 233 de voturi necesare pentru a obține majoritatea.

Împreună cu partenerii din coaliție, guvernul său ar urma să obțină o majoritate de două treimi în parlament, potrivit departamentului de analiză al NHK.

Aceasta vine după ce Takaichi, în vârstă de 64 de ani, a convocat alegerile de iarnă, încercând să profite de propriile sale cote de popularitate ridicate. Punând pariu pe ea însăși, ea s-a angajat să obțină majoritatea sau să demisioneze.

Fostă bateristă de heavy metal, ea afirmă că imigrația și turismul au dus la „oboseala străinilor” în Japonia, iar retorica sa naționalistă a alimentat tensiunile cu China.

De asemenea, ea se opune căsătoriilor între persoane de același sex și este o susținătoare ferventă a rolurilor tradiționale ale femeilor și bărbaților, considerând-o pe fostul prim-ministru britanic Margaret Thatcher un model de urmat.

În plus, guvernul său intenționează să se îndepărteze de principiile pacifiste postbelice ale Japoniei, consolidând armata și ridicând interdicția privind exportul de arme.

Takaichi a devenit prima femeie prim-ministru a țării în octombrie, promițând să „muncească, muncească, muncească” și cultivând o imagine optimistă.