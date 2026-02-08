Liderii portughezi sfidează inundațiile și extrema dreaptă pentru a organiza duminică turul doi al alegerilor prezidențiale

Peste 7.000 de persoane au fost evacuate în Spania și Portugalia de la începutul lunii februarie. Cel puțin două persoane au murit după ce ploi torențiale și inundații au lovit Peninsula Iberică, scrie Politico.

Portugalia a declarat stare de urgență în 69 din cele 308 municipalități ale sale. Mii de locuitori rămân fără energie electrică.

Ventura cere amânarea alegerilor

Liderul de extremă dreapta André Ventura, candidatul clasat pe locul al doilea în turul decisiv, a petrecut ultima săptămână solicitând amânarea alegerilor. El cere amânare până la restabilirea ordinii.

„Nu este nici nedrept, nici disproporționat să spunem că o mare parte a țării se află într-o stare de calamitate”, a declarat el. „Atingem niveluri brutale de nevoie și nu suntem capabili să organizăm alegeri în acest context”.

Sâmbătă, 19 municipalități cu 31.862 de alegători au primit permisiunea de a amâna votul cu o săptămână.

Însă președintele în exercițiu Marcelo Rebelo de Sousa a insistat vineri că amânarea la nivel național ar încălca legea electorală. Autoritatea electorală națională a declarat că votul va avea loc conform planului.

„Starea de urgență sau alertele meteorologice nu constituie în sine un motiv suficient pentru amânarea votului”, a clarificat autoritatea.

Prezența la vot, decisivă pentru rezultat

Candidatul de stânga moderată António José Seguro a câștigat primul tur pe 18 ianuarie. El a recunoscut săptămâna aceasta că prezența scăzută la vot ar putea fi în avantajul lui Ventura.

Susținătorii partidului Chega s-au dovedit a fi alegători fideli în ultimele alegeri.

„Oamenii îmi spun continuu că am câștigat deja această cursă, dar nu este așa”, a declarat Seguro vineri. Adversarul său are „multe motive să promoveze demobilizarea electorală a poporului portughez”.

Seguro a obținut 31% din voturi în scrutinul de luna trecută, în care au candidat 11 persoane. Ventura s-a clasat pe locul al doilea, cu 23,5%.

Rezultatul relativ strâns a dus la primul tur de scrutin în alegerile prezidențiale din Portugalia din ultimii patruzeci de ani.

Establishment-ul se mobilizează împotriva extremei drepte

Seguro a prezentat alegerile de duminică ca un moment important în eforturile de a împiedica extrema dreaptă să ajungă la putere. Mesajul său a fost preluat de unii membri ai partidului conservator Inițiativa Liberală.

O serie de personalități de centru-dreapta și-au exprimat sprijinul pentru Seguro. Printre acestea se numără fostul președinte Aníbal Cavaco Silva, fostul viceprim-ministru Paulo Portas și actualul primar al Lisabonei, Carlos Moedas.

Mii de alegători au semnat o scrisoare deschisă de susținere pentru Seguro. Aceasta a fost lansată de un grup de personalități publice care se autoproclamă „nesocialiste”.

Sondajele îl dau câștigător pe Seguro

Un sondaj realizat de Universitatea Católica, publicat pe 3 februarie, îl dă pe Seguro câștigător detașat. El are 67% din voturi, față de 33% pentru Ventura.

Dacă această previziune se va confirma, victoria lui Seguro ar fi cel mai mare rezultat prezidențial de la Revoluția Garoafelor din 1974.

Procentul de 33% prognozat pentru Ventura ar fi cel mai bun rezultat obținut de Chega într-o alegere națională. Acesta semnalează capacitatea crescândă a partidului de a mobiliza alegătorii de dreapta.

Imigrația, tema centrală a campaniei

O parte semnificativă a succesului Chega este atribuită reacției negative față de politicile de migrație. În ultimii cinci ani, țara a cunoscut o creștere masivă a imigrației.

Numărul rezidenților născuți în străinătate s-a dublat la peste 1 milion, aproximativ 10% din populație.

Vineri, Ventura a declarat că Portugalia nu are nevoie de „mai mulți imigranți din India sau Bangladesh”. „Ceea ce avem nevoie este să ne plătim mai bine proprii cetățeni”, a spus el.

Miza pentru dreapta portugheză

Premierul de centru-dreapta Luís Montenegro a refuzat să intre într-o coaliție cu Chega. El a evitat confruntările directe cu Ventura, încercând să nu îndepărteze alegătorii de extremă dreapta.

Înaintea votului, premierul a refuzat să susțină vreun candidat. Această poziție i-a adus critici dure în parlamentul portughez.

Dacă Ventura obține între 35 și 40% din voturi, va putea pretinde că este adevăratul lider al dreptei portugheze. Acesta este procentul obținut de Montenegro în alegerile parlamentare de anul trecut.

„Va putea să pretindă că este adevăratul lider al dreptei portugheze”, a declarat António Costa Pinto, politolog la Universitatea din Lisabona.

Ventura a declarat săptămâna aceasta că în calitate de șef al statului va „face totul pentru a fi vocea acestei nemulțumiri”. „Țara este nemulțumită de direcția în care au evoluat lucrurile”, a spus el.