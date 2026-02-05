Prima pagină » Politic » Judecător CCR despre anularea alegerilor: „Nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”

Judecătorul Curții Constituționale Dacian Dragoș a negat categoric orice interferență externă în decizia de anulare a alegerilor prezidențiale și a susținut că judecătorii „și-au scrutat conștiințele” pentru a decide ce a fost bine pentru țară.
05 feb. 2026, 21:01, Politic

„Deci nu a fost nicio interferență din exterior. Să fim serioși”, a declarat Dacian Dragoș la Antena 3, răspunzând la întrebări despre posibile presiuni externe.

Judecătorul a explicat că decizia a fost „necesară la momentul respectiv”.

„Acum vorbesc din perspectiva cetățeanului, că atunci eram cetățeanul, nu eram judecător la Curtea Constituțională. A fost una necesară”, a spus el.

„Judecătorii și-au scrutat conștiințele”

Dacian Dragoș a precizat că și-a format părerea despre decizie înainte de a deveni membru al CCR. „Părerea mea despre acea decizie s-a format în momentul când încă nu eram judecător la Curtea Constituțională”, a declarat el.

„Cunoscând acum colegii știu că chiar și-au scrutat conștiințele și au decis așa cum a fost bine pentru țară în momentul respectiv”, a adăugat judecătorul.

Jurnalista l-a întrebat pe judecător dacă ar fi putut exista presiuni din partea Comisiei Europene, Franței sau a altor factori externi. „Poate să sune Comisia Europeană, poate să sune Franța, poate să sune cineva la un judecător sau mai mulți?” a întrebat jurnalista.

Dacian Dragoș a respins ferm această ipoteză. El a susținut că judecătorii au luat decizia independent, fără influențe externe.

Un raport preliminar din Congresul american a acuzat Uniunea Europeană de cenzură, susținând că anularea alegerilor prezidențiale din România în decembrie 2024 ar fi unul dintre efectele unei presupuse ingerințe a Comisiei Europene.

