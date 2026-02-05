Prima pagină » Politic » Miruță, despre pensiile militarilor: E o nedreptate care a început în 2017 și o voi corecta

Ministrul Apărării, Radu Miruță, spune că pensiile militarilor trebuie să fie corecte și echilibrate, indiferent de anul pensionării, și că sistemul actual a creat diferențe între cei aflați în activitate și cei ieșiți deja la pensie.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Alexandra-Valentina Dumitru
05 feb. 2026, 21:48, Politic

„Problema a plecat din momentul în care creșterea veniturilor celor care sunt în activitate nu a mai fost sincronizată să tragă după ea și creșterea pensiilor celor care nu mai sunt în activitate (…) E o nedreptate care a început în 2017 (…) Eu vă spun că am preluat o situație cu foarte multe probleme și o voi lăsa cu mai puține probleme”, a explicat ministrul, joi seară, la Digi24.

Miruță a detaliat că soluția trece prin stimularea militarilor să rămână mai mult în activitate, fără obligativitate, pentru a economisi resurse care apoi să fie folosite pentru reducerea diferențelor dintre pensiile mai vechi și cele noi.

„Astăzi am verificat la Ministerul Apărării dintre cei care ar fi îndeplinit toate condițiile să se pensioneze, 75% au decis să nu plece la pensie chiar dacă ar fi putut, fără să primească nimic în plus (…) Dacă oamenii primesc 10% în plus după ce îndeplinesc vârsta de pensionare și decid să rămână în activitate, cred că vor rămâne”, a spus Miruță.

El a adăugat că legea în vigoare stabilește că vârsta standard de pensionare va ajunge la 65 de ani în 2035 și că orice modificare va fi aplicată doar dacă persoanele aleg să se pensioneze conform noilor reguli.

