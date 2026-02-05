2000 de militari voluntari vor fi prinși în bugetul pe 2026

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că în buget va exista finanțare pentru 2.000 de militari voluntari.

„Este în primul an, facem un test să vedem care este atractibilitatea, ce învățăm din interacțiunea asta. Armata nu mai are sistemul ăsta de foarte mulți ani. Practic, acum este pentru prima oară când niște oameni fac o instrucție timp de patru luni de zile, primesc casă, primesc masă, primesc la finalul zilei 27.000 de lei brut, după aceste patru luni de zile și încă un aspect: primesc oportunitatea să-și continue cariera militară direct după cele patru luni. Eu cred că va exista un interes. Și sunt preocupat să facem loc, și dacă nu primim banii ăștia de la Guvern, din alte mișcări pe care le facem în interiorul bugetului Ministerului Apărării. E mult de eficientizat”, a spus ministrul Radu Miruță, la Digi 24.

Întrebat dacă numărul va crește în viitor, Miruță a spus că „2.000 – 3.000 – 4.000, vedem ce învățăm. Așa, ușurel, ușurel”.

„E un populism foarte mare să spune, nu știu, vrem să dăm pensionarilor 800 de lei, vrem să angajăm încă 10.000 de militari, vrem să cumpărăm avioane supersonice. E foarte simplu să spui. Eu cred că românii s-au săturat de asta. Mie mi se par un politician onest care găsește o soluție pentru bani”, a spus ministrul Apărării.

Legea privind introducerea serviciului militar voluntar are ca obiectiv întinerirea și consolidarea rezervei Armatei României, în contextul în care actuala rezervă este formată în mare parte din persoane care au făcut armata înainte de suspendarea stagiului militar obligatoriu, în 2007.