Trupele SUA ar putea pleca din Europa. Ce spune ministrul Apărării din România

Întrebat despre avertismentul extern că ar fi posibilă o retragerea soldaților americani din Europa, Radu Miruță a spus, joi, la Digi 24, că el crede că „pe noi trebuie să ne preocupe ca România să fie în stare să apere România, Europa să fie în stare să apere Europa, NATO să fie în stare să apere tările membre NATO”.

„Unele lucruri pot fi influențate direct, altele pot fi influențate diplomatic, politic, cu o componentă mai puțin directă pe decizii care țin de 32 de țări. Hai să ne concentrăm pe ce influențează absolut direct, adică ce putem face noi. Ce putem noi face? Și facem. Suntem țara care ne creștem constant de vreo 2 ani cheltuielile pe apărare. Suntem țara care ne-am scuturat un pic, de vreo jumătate de an, zic eu, mai degrabă, și vrem să folosim niște bani ca să dezmorțim industria de apărare. Nu se poate doar să aștepți ca cineva să vină să-ți curețe pantofii când tu nu vrei nici să te apleci. României au o industrie de apărare, României au o armată care comandă constant. Armata română emite comenzi pe sume mari. Armata română ia produse, ia echipamente, ia tehnologie. Și nu are cui să dea comenziile astea al industria națională de apărare. E o familie cu un apartament cu două camere. O cameră curățică, curată, Armata română, o cameră care ar trebui să producă pentru camera cealaltă, e cu geamurile sparte. Și noi ne autosabotăm, plătim la întreținere, dublu că colo geamurile sunt sparte și scapă căldura afară. Trebuie să oprim asta, nu o să ne întâmple minune altfel”, spune Miruță, la Digi 24.

Ministrul Apărării afirmă că a dat afară 21 de administratori speciali, a făcut documentele pentru a se selecta conducerea în 26 de companii de stat, „cu speranța ca cei care au gând de șurubăreală să se mai dilueze”.

Miruță a fost întrebat despre cele două exerciții militare în desfășurare, la care participă și militari americani, la Smârdan și la Cincu.

„Poligonul de la Smârdan este foarte potrivit pentru astfel de activități. Înțeleg că vor mai veni, se vor mai roti. Au venit americani, au venit cu aceste tancuri Abrams. E un lucru bun pentru România. Suntem preocupați, avem proiect să extindem acest poligon, să extindem facilitățile în acest poligon. Pentru armata română, în primul rând, pentru interacțiune cu armata altor țări care are nevoie să folosească poligonul ăsta pentru a se antrena, toată lumea are de câștigat din povestea asta și România în principal. Faptul că militarii români se antrenează cot la cot, umăr la umăr, șold la șold, cu militari americani, învăță să foloască tehnologie, atunci când noi cumpărăm tehnologie știm direct să folosim tehnologiea respectivă, pentru că ne-am antrenat cu ea, e un lucru extraordinar de bun de care eu sunt preocupat să-l facem cât de mult putem”, a spus ministrul.

Întrebat, în continuare, dacă are vreun indiciu sau vreo informație în legătură cu vreo intenție de retragere a americanilor, Radu Miruță a spus că „pe ce se întâmplă în România, nu am astfel de indici”.

„A fost acea rotire la finalul anului trecut, informațiile sunt că nu mai există rotire semnificativă în continuare pentru situația României. Pentru ce se întâmplă în alte țări, nu știu. Din informațiile pe care le avem, chiar am întrebat, mai pleacă șapte, vin opt, o chestie de-asta clasică, în care se mai termină misiunea câte unu, dar venind alții în loc”, a explicat ministrul.