Șeful armatei iraniene spune că este pregătit pentru un „răspuns copleșitor”. 1 000 de drone, gata pentru atac

În urma declarațiilor ministrului iranian de externe, Abbas Araghchi, conform cărora forțele armate sunt „gata să folosească forța”, șeful armatei, Amir Hatami, a anunțat desfășurarea a 1.000 de drone pentru a combate atacurile, potrivit Le Figaro.

Fața de „amenințările cu care ne confruntăm” , „prioritatea armatei este să își consolideze resursele strategice pentru a putea oferi un răspuns rapid și copleșitor la orice invazie sau atac”, a declarat generalul, citat de televiziunea de stat. Iranul a amenințat în special că va bloca Strâmtoarea Hormuz, o cale navigabilă esențială pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate.

Ziarul pro-guvernamental Kayhan a afirmat într-un editorial de joi că „închiderea strâmtorii este în dreptul Republicii Islamice Iran”. „Dacă inamicul mângâie o sabie, nu îl vom întâmpina cu un zâmbet diplomatic”, a adăugat ziarul.

Ripostă după amenințările lui Trump la adresa Iranului

Aceste noi declarații vin la o zi după amenințările președintelui american Donald Trump , care a avertizat Teheranul că „timpul se scurge” înaintea unui posibil atac american, „mai grav” decât cel efectuat în iunie anul trecut împotriva siturilor nucleare iraniene. În același timp, Washingtonul a desfășurat forțe navale în Golf, inclusiv portavionul Abraham Lincoln.

La rândul său, Uniunea Europeană își intensifică și ea presiunea. Cele 27 de state membre urmează să decidă joi dacă vor adăuga Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), aripa armată a Republicii Islamice, pe lista organizațiilor teroriste , ca răspuns la cea mai violentă represiune din istoria recentă a țării. „Dacă acționezi ca terorist, trebuie să fii tratat ca atare”, a declarat șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, cu puțin timp înainte de începerea unei reuniuni a celor 27 de miniștri de externe la Bruxelles. Mai multe țări, inclusiv Franța, Spania, Belgia și Italia, și-au exprimat sprijinul pentru această decizie.

Căile diplomatice, însă, nu par încă să fi fost epuizate. După discuțiile cu statele din Golf care se opun intervenției americane, ministrul iranian de externe va călători vineri în Turcia , o țară dispusă să joace un rol de mediere între Teheran și Washington.