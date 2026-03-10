IDF anunță o „serie extinsă” de atacuri în Teheran

Purtătorul de cuvânt al IDF: IDF a început o serie extinsă de atacuri în Teheran.

IDF a început în aceste momente o nouă serie de atacuri asupra infrastructurii regimului iranian din Teheran.

Presa israeliană relatează și despre explozii în Dubai ca urmare a lansării de rachete balistice din Iran.

Financial Times: Prețul p etrolului oscilează, în timp ce comercianții analizează mesaje contradictorii despre Strâmtoarea Ormuz

Mesajele contradictorii ale oficialilor despre calea navigabilă vitală au determinat o fluctuație semnificativă a prețului petrolului, notează publicația.

The New York Times: 700.000 de persoane au fugit din Liban de teama bombardamentelor

Aproape 700.000 de persoane au fost alungate din locuințele lor din Liban, a anunțat marți Organizația Națiunilor Unite, în contextul în care ordinele de evacuare în masă și campania de bombardamente ale Israelului transformă țara într-un nou front major în războiul din Orientul Mijlociu, care se extinde, relatează NYTimes.

Atacurile aeriene israeliene au lovit din nou Libanul, trimițând locuitorii să fugă în căutare de siguranță și declanșând avertismente cu privire la o criză umanitară tot mai mare. Bombardamentele au continuat și în Iran, unde un rezident a avertizat că „dacă vor continua să lovească Teheranul în acest fel încă 10 zile, nu va mai rămâne nimic”. Iar Pentagonul a declarat marți că atacurile iraniene, care au ucis șapte militari americani de la începutul războiului cu Statele Unite și Israel, au rănit și 140 de militari americani, opt dintre ei grav.

Axios:Trump cere Israelului să nu mai lovească infrastructura petrolieră a Iranului

Administrația președintelui american Donald Trump ar fi cerut Israelului să înceteze atacurile asupra depozitelor și instalațiilor energetice ale Iranului, pe fondul turbulențelor generate pe piețele petroliere provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Trump cere Iranului să îndepărteze „imediat” minele din Strâmtoarea Ormuz: „Consecințele militare vor fi la un nivel nemaivăzut”

„Dacă Iranul a amplasat mine în Strâmtoarea Ormuz și nu avem rapoarte despre acest lucru, dorim ca acestea să fie îndepărtate IMEDIAT!

Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut până acum.

Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce s-ar fi putut amplasa, va fi un pas uriaș în direcția corectă!”, a anunțat Trump în această seară.

Iranul acuză SUA de Fake News

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi: „Oficialii americani publică știri false pentru a manipula piețele. Acest lucru nu îi va proteja de tsunami-ul inflaționist pe care l-au impus americanilor.

Piețele se confruntă cu cel mai mare deficit din ISTORIE: mai mare decât embargoul petrolului arab, Revoluția Islamică a Iranului și invazia Kuweitului COMBINATE”.

Reuters dezvăluie, în exclusivitate în această seară că, până în prezent, sunt 150 de soldați americani răniți în războiul din Iran.

Israelul se pregătește să își majoreze bugetul pentru apărare cu aproape 40 de miliarde de șekeli, echivalentul a 13 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din produsul său intern brut. Bloomberg a citat un oficial al ministerului de finanțe care spune că fondurile suplimentare sunt destinate sprijinirii războiului în curs cu Iranul.

Această extindere substanțială a bugetului subliniază angajamentul țării de a aborda conflictul și de a asigura securitatea națională. Decizia reflectă prioritățile strategice ale guvernului ca răspuns la tensiunile regionale.

Șeful Aman, imagini în premieră

Șeful Aman, generalul Shlomi Binder, în vizită la baza Aman alături de A, care a emigrat din Iran și acum servește într-una dintre unitățile de informații:

„Înțelegeți mai bine decât oricine dreptatea luptei împotriva regimului iranian. Informațiile pe care le aduceți salvează cetățeni israelieni.”

Bombardarea infrastructurii petroliere a Iranului produce efecte majore, greu de evaluat, asupra mediului și a sănătății oamenilor