Statele Unite caută resurse ca să continue războiul cu Iran încă 100 de zile. Ce dezvăluie informările CENTCOM

Departamentul de Stat alocă resurse suplimentare pentru evacuarea americanilor blocați în Orientul Mijlociu, iar Pentagonul se străduiește să crească numărul de soldați americani care adună informații pentru operațiuni – cele mai recente indicii arătând că administrația Trump nu era pe deplin pregătită pentru un război mai amplu cu Iranul, susține Politico.

Pe fondul criticilor conform cărora administrația a fost prea lentă în a-i alerta pe cetățenii americani că ar trebui să plece din zonă, Departamentul de Stat trimite personal suplimentar la Atena pentru a-i ajuta pe cetățenii americani, dezvăluie Politico.

Încă 100 de zile, până în septembrie

Un oficial al Departamentului de Stat a declarat miercuri dimineață că liderii de rang înalt din departament au preluat conducerea operațiunii de evacuare, o mare parte din aceasta fiind gestionată de obicei de oficiali consulari și de birouri.

Între timp, Comandamentul Central al SUA solicită Pentagonului să trimită mai mulți ofițeri de informații militare la sediul său din Tampa, Florida, ca să sprijine operațiunile împotriva Iranului încă cel puțin 100 de zile, probabil până în septembrie, potrivit unei notificări obținute de POLITICO.

Este prima solicitare cunoscută de a trimite personal suplimentar din partea administrației pentru războiul din Iran și un semn că Pentagonul alocă deja fonduri pentru operațiuni care s-ar putea întinde mult dincolo de calendarul inițial de patru săptămâni al președintelui Donald Trump pentru conflict.

Echipa Trump nu anticipase consecințele

Graba de a adăuga oameni și resurse pentru a sprijini eforturile care sunt adesea organizate cu mult înainte de acțiunea militară a SUA evidențiază modul în care echipa Trump nu anticipase pe deplin consecințele ample ale războiului lansat alături de Israel sâmbătă, notează portalul.

„Ceea ce am văzut este o operațiune complet ad-hoc, în care se părea că nimeni nu a înțeles sau nu a crezut că o acțiune militară era iminentă”, a declarat Gerald Feierstein, un fost diplomat american de rang înalt care s-a ocupat de situația din Orientul Mijlociu. „Se pare că s-au trezit sâmbătă dimineață și au decis că vor începe un război.”

SUA au executat o operațiune masivă și cu mai multe direcții împreună cu Israelul, care a vizat infrastructura de securitate iraniană și l-a ucis pe liderul suprem al țării și pe alți oficiali de rang înalt. Însă oficialii americani și israelieni nu au formulat încă un obiectiv final clar pentru operațiune.

Trump și consilierii săi s-au chinuit, de asemenea, să ofere motive solide pentru care atacurile au trebuit să aibă loc acum.

Iranul a ripostat prin focuri asupra țintelor americane și ale altor ținte din Orientul Mijlociu. Cel puțin șase soldați americani au murit într-un port din Kuweit, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă instalația lor fusese suficient de bine fortificată împotriva aparentului atac cu drone. Și unele facilități diplomatice americane au fost atacate, iar îngrijorările cresc că SUA și aliații săi din Orientul Mijlociu ar putea rămâne fără muniție.

Pentagonul încearcă să livreze sisteme anti drone în regiune

Pentagonul încearcă, de asemenea, să livreze mai multe sisteme de apărare aeriană în regiune, în special sisteme anti-drone mai mici și mai puțin costisitoare pe care departamentul le-a dezvoltat în ultimii ani, a declarat un oficial american.

Atacul care a ucis trupele americane este o preocupare deosebită pentru Pentagon, pentru că el a provenit de la o dronă Shahed relativ ieftină, care poate zbura adesea sub radarele existente.

SUA folosesc, cel puțin în acest moment, rachete care costă până la câteva milioane de dolari pentru a învinge dronele, care costă o fracțiune din această sumă. Iranul are mii de astfel de drone în stocurile sale, iar zeci dintre ele și-au croit deja drum prin apărarea aeriană existentă.

Multe dintre dronele de contraatac cu care SUA ar putea răspunde nu au fost folosite în luptă, a adăugat oficialul, deoarece forțele americane nu s-au confruntat cu o amenințare atât de omniprezentă a dronelor până în prezent.

Evacuarea cetățenilor americani

Departamentul de Stat a declarat într-un comunicat că un grup de lucru activ 24/7, înființat sâmbătă dimineață, a ajutat peste 6.500 de americani aflați în străinătate, oferindu-le îndrumări privind securitatea și opțiunile de călătorie.

Departamentul de Stat a menționat, de asemenea, că a emis alerte de călătorie pentru americani cu privire la regiune începând din ianuarie, deși aceste alerte erau relativ obișnuite pentru o regiune cu multe zone turbulente.

Dylan Johnson, secretarul de stat adjunct pentru afaceri publice globale, a scris miercuri dimineață pe X că, de la 28 februarie, ziua în care a început războiul, „peste 17.500 de cetățeni americani s-au întors în Statele Unite din Orientul Mijlociu”. Dar acest număr pare să includă mulți americani care plecaseră fără niciun ajutor din partea Departamentului de Stat.