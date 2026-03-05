Război în Orientul Mijlociu, ziua 6. Drone iraniene lovesc în Azerbaidjan/ Israel atacă în Iran și Liban/ Forțe navale europene se duc să apere Ciprul/ Reuters: Israelul va ataca bazele subterane de rachete ale Iranului în faza 2 a războiului

Un nou val de atacuri în Teheran

Statele Unite au scufundat fregata iraniană IRIS Dena cu o singură torpilă

Valoarea fregatei iraniene este estimată la 4,2 milioane de dolari, potrivit Fox News. Conform sursei, torpila este prevăzută cu un focos cu o greutate de aproape 300 kg.

Turcia: Utilizarea Ciprului pentru operațiuni în Orientul Mijlociu reprezintă un pericol pentru țările din regiune

Vicepreședintele Turciei:

Utilizarea părții insulei Cipru locuită de greci în operațiuni care vizează Orientul Mijlociu reprezintă un pericol pentru țările din regiune.

Acordarea dreptului de utilizare a bazelor militare din partea grecească a Ciprului către țări terțe pune în pericol toți locuitorii insulei.

Reuters: Israelul va ataca bazele subterane de rachete ale Iranului în a doua fază a războiului

Războiul Israelului în Iran intră într-o a doua fază, în care avioanele de vânătoare ale Israelului vor ataca amplasamente de rachete balistice îngropate adânc în subteran, au declarat două surse familiarizate pentru Reuters.

Asaltul aerian comun cu SUA în Iran se apropie de sfârșitul primei săptămâni după ce salvele de deschidere au ucis liderii țării și au declanșat un război regional cu atacuri iraniene în Israel, Golf și Irak și atacuri israeliene în Liban.

Armata israeliană declară că a lovit la suprafață sute de lansatoare de rachete iraniene care ar putea viza orașe israeliene. A doua fază va include buncăre care vor depozita rachete balistice și echipamente, au declarat sursele, care au vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.

Iran a anunțat că cel puțin 1.230 de persoane au fost ucise în lupte de sâmbătă.

Războiul din Iran a anulat, până acum, peste 23.000 de zboruri. Milioane de oameni afectați

Companiile aeriene din întreaga lume suspendă mai multe zboruri către noi destinații din Orientul Mijlociu, pe măsură ce amploarea războiului se extinde.

Din 28 februarie, când SUA și Israelul au atacat Iranul, 23.000 de zboruri din sau către Orientul Mijlociu au fost anulate, potrivit Bloomberg, care citează estimări ale companiei de analiză Cirium.

Aceasta echivalează cu 4,4 milioane de locuri la bordul companiilor aeriene.

Sute de persoane fug din Iran prin Azerbaidjan din cauza războiului

Sute de persoane continuă să părăsească Iranul prin punctul de frontieră Astara, după ce Azerbaidjanul a deschis granița pentru cetățenii săi și pentru străinii care încearcă să fugă din calea conflictului declanșat în regiune. Autoritățile de la Baku spun că au primit deja cetățeni din peste 19 țări.

China cere rafinăriilor de petrol să suspende exporturile

Bloomberg dezvăluie joi că, pentru a se proteja de efectele războiului din Iran, marile companii ale Chinei au decis informal suspendarea exporturilor de motorină și benzină. Măsura este luată pentru că războiul din Orientul Mijlociu riscă o criză a aprovizionării cu energie.

Iranul neagă că ar fi lansat un atac cu drone asupra Azerbaidjanului

Armata Iranului neagă că ar fi lansat atacul cu drone asupra Azerbaidjanului, de la aeroportul azer Nakhchivan.

„Republica Islamică Iran … neagă că forțele sale armate ar fi lansat o dronă către Republica Azerbaidjan”, a declarat statul major al forțelor armate într-un comunicat citat de agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim, citată de Guardian.

Armata iraniană a dat vina pe Israel pentru atac, acuzând că „astfel de acțiuni regimului sionist de a perturba relațiile dintre țările musulmane prin diverse mijloace sunt bine documentate”, potrivit comunicatului citat.

În Azerbaidjan, a fost inițiată o anchetă penală după atacul cu drone asupra orașului Nakhchivan, a anunțat Procuratura generală.

Președintele Azerbaijanului, Ilham Aliyev, consideră că atacul dronelor iraniene asupra Nakhchivanului reprezintă un atentat terorist asupra țării.

El a mai precizat că ținta dronelor iraniene au fost obiectivele civile.

Aliev a mai declarat că toate unitățile forțelor armate ale Azerbaidjanului au fost puse în stare de alertă maximă.

Medvedev, critici dure la adresa NATO cu privire la ipoteza invocării Articolului 5 / Rutte spune că nu va fi invocat

Vicepreședintele Consiliului de Apărare al Rusiei, Dmitri Medvedev, critică dur ipoteza că NATO ar fi intenționat să invoce Articolul 5, după ce apărarea NATO a doborât o rachetă balistică intrată în spațiul aerian al Turciei. Cu toate acestea, Mark Rutte, secretarul general al NATO a precizat că demersul nu este necesar.

Ucraina ar putea oferi expertiză anti-dronă în schimbul rachetelor Patriot

Volodimir Zelenski spune că țara sa este dispusă să împărtășească experiența acumulată în combaterea dronelor iraniene Shahed, pe fondul interesului tot mai mare din partea altor state afectate de astfel de atacuri.

SUA și cel puțin o țară din Golf negociază cu Ucraina pentru a cumpăra drone interceptoare

SUA, dar și cel puțin o țară din Golf poartă discuții pentru cumpărarea dronelor interceptoare cu care vor fi doborâte dronele de tip Shahed ale Iranului. Țările din Orientul Mijlociu caută caută sisteme de apărare mai ieftine decât rachetele Patriot.

O dronă de tip Shahed în jur de 30.000 de dolari, în timp ce o singură rachetă Patriot poate ajunge la 13,5 milioane de dolari.

Franța lasă SUA să-i folosească bazele din Orient

Prezența aeronavelor americane a fost autorizată „temporar” pe bazele franceze din Orientul Mijlociu, potrivit AFP.

„Ca parte a relațiilor noastre cu Statele Unite, prezența aeronavelor lor a fost autorizată temporar pe bazele noastre” din regiune, a declarat un purtător de cuvânt al armatei franceze.

Un avion de vânătoare israelian a lovit un lansator de rachete al Teheranului, în timp ce militarii îl încărcau

Armata Israeliană (IDF), anunță, joi, că a „finalizat o serie de atacuri”, lovind împotriva țintelor iraniene, lovind atât „deasupra, cât și sub” sol, potrivit Sky News.

IDF a adăugat că forțele iraniene au desfășurat atacurile pe baza unor informații secrete cu privire la sistemul de rachete balistice al Iranului, inclusiv asupra unui depozit în subteran.

„În plus, IDF a lovit mai multe locuri de lansare a rachetelor balistice cu rază lungă de acțiune care reprezentau o amenințare reală și imediată pentru statul Israel și civilii săi”, potrivit armatei.

În timpul atacurilor, un avion de vânătoare al forțelor aeriene „a identificat mai mulți agenți ai regimului iranian care operau un lansator de rachete încărcat”, care, potrivit IDF, urma să fie utilizat împotriva avioanelor.

„Avionul de vânătoare a lovit lansatorul și agenții, împiedicând lansarea rachetelor către avioanele israeliene care operau în zonă”, a declarat armata.

Bahrain spune că a distrus mai mult de 70 de rachete iraniene

Bahrain afirmă că a distrus 75 de rachete iraniene și 123 de drone de când Teheranul a început să atace țara în weekend, potrivit BBC.

Într-o postare publicată, joi, pe Instagram, Forțele Armate din Bahrain afirmă că acestea continuă să „înfrunte valuri succesive de atacuri teroriste iraniene atroce”. Armata îndeamnă populația să rămână acasă, cu excepția cazurilor de necesitate.

Forțele armate adaugă că utilizarea rachetelor și a dronelor împotriva țintelor civile „constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar” și o amenințare la adresa „păcii și securității regionale”.

Statele europene trimit forțe navale în Cipru

Italia, Spania, Franța și Olanda vor trimite active navale în Cipru, ca urmare a loviturii dronei iraniene asupra bazei britanice luni, a anunțat ministrul apărării al Italiei, Guido Crosetto.

Secretarul britanic în Apărare se va întâlni cu omologul cipriot, pe fondul atacului asupra bazei militare britanice din Cipru

John Healey, secretarul britanic în Apărare se întâlni, joi, cu omologul cipriot, Vasilis Palmas. Vizita oficialului britanic are loc în contextul atacului cu cu dronă Shahed la Baza Aeriană Akrotiri.

Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite

Mai multe rachete și drone care ar fi venit din direcția Iranului au căzut joi pe un aeroport din Nakhchivan, exclavă a Azerbaidjanului. Proiectilele au provocat un incendiu. În urma incidentului, cel puțin doua persoane au fost rănite.

Iranul a atacat un petrolier britanic din Kuweit

Marina IRGC a vizat un petrolier sub pavilion britanic în largul coastei portului Mubarak Al-Kabeer din Kuweit, cu o rachetă antinavă.

Iranul a vizat câmpul petrolier Al-Rumaila de la BP (British Petroleum), la vest de Basra, în sudul Irakului.

Iranul anunță că vizează un petrolier sub pavilion american în Golful Persic, ceea ce a dus la incendierea acestuia și la imposibilitatea de a-și continua călătoria.

Mertz i-a cerut lui Trump răspunsuri privind Iranul, în timpul vizitei la Casa Albă

Merz i-a cerut președintelui Statelor Unite răspunsuri privind Iranul în timpul vizitei la Casa Albă, a raportat NYT, citând surse.

El a dorit să știe cum și în ce condiții se va încheia operațiunea. Publicația menționează că mulți lideri, miniștri de externe și reprezentanți ai departamentelor de apărare din toată lumea se tem că administrația SUA nu are un plan clar pentru operațiunea din Iran.

Meloni, despre criza din Golf: Trimitem ajutor, dar nu suntem în război. Italia trasează linia roșie

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a declarat joi că Italia intenționează să trimită ajutor militar țărilor din Golf.

„Vorbim despre apărare și, mai ales, despre apărarea aeriană”, a precizat Meloni.

Iranul nu va lăsa navele militare ale statelor inamice să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul nu va lăsa navele comerciale și navele militare ale statelor inamice să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat adjunctul ministrului de externe al Iranului.

Acesta a subliniat că, în cazul unui război, controlul asupra Strâmtorii Ormuz ar trebui să revină Iranului.

„Atâta timp cât războiul continuă, Strâmtoarea Ormuz trebuie să rămână închisă”, a declarat adjunctul ministrului de externe al Iranului.

Iranul revendică atacul asupra unui petrolier american în Golful Persic

Gărzile Revoluționare Islamice au declarat că au lovit un petrolier american în nordul Golfului Persic, lăsând nava în flăcări, potrivit presei de stat iraniene, potrivit Reuters.

Incidentul, care nu a fost confirmat în mod independent, a avut loc în momentul în care Garda Republicană a declarat că deține „controlul deplin” asupra Strâmtorii Ormuz, care leagă Golful Persic de Oceanul Indian și reprezintă o rută vitală de tranzit pentru petrol și gaze.

Hegseth îi spune ministrului israelian al Apărării să „continue până la capăt” atacurile asupra Iranului

Ministrul israelian al Apărării, Israel Kratz, spune că Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, i-a spus: „continuați până la capăt, suntem alături de voi”, potrivit unui comunicat al cabinetului său.

Reacția Iranului după ce SUA a scufundat o navă iraniană: Statele Unite vor ajunge să regrete amarnic

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a reacționat joi după ce forțele Statelor Unite ale Americii au scufundat o navă iraniană în aporpiere de coasta Sri Lankăi. Acesta a amenințat că Washingtonul va regreta „amarnic”, această acțiune.

Iranul revendică atacuri asupra kurzilor din Irak Teheranul afirmă că a vizat grupuri kurde din Irak și a avertizat „grupurile separatiste” să nu întreprindă acțiuni în războiul care se extinde, potrivit The Guardian. Teheranul a declarat joi că a lovit grupuri kurde din Irak „opuse revoluției”, în timp ce rapoartele afirmau că SUA intenționează să înarmeze milițiile kurde pentru a se infiltra în Iran. Atacurile – care au ucis un membru al unui grup kurd iranian aflat în exil, potrivit unui reprezentant – au avut loc după o avertizare din partea oficialilor iranieni. „Grupurile separatiste nu ar trebui să creadă că a suflat vântul și să încerce să acționeze”, a declarat secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, citat de agenția de știri AFP. Quatar Airways oferă câteva zboruri de ajutor spre orașele Europene Compania de transport Qatar Airways a anunțat, joi, că va oferi zboruri de ajutor din Orientul Mijlociu spre mai multe orașe europene. Deși spațiul aerian al Quatar-ului rămâne încă închis, compania a anunțat, joi, că va opera un număr restrâns de zboruri pentru a acorda sprijin pasagerilor blocați în regiune. Prețul petrolului, într-o continuă creștere, pe fondul războiului SUA – Iran Prețurile petrolului au crescut joi, pe fondul temerilor legate de perturbarea fluxului de petrol și gaze ca urmare a prelungiiri închiderii strâmtorii Hormuz, pe fondul conflictului dintre Israel, Statele Unite și Iran. Prețurile petrolului au înregistrat o creștere semnificativă joi dimineață, în contextul războiului din Orientul Mijlociu. Prețul petrolului Brent a crescut cu 1.67 dolari pe baril, marcând o creștere de 2.05%, ajungând la 83,07 dolari pe baril. Macron îi cere lui Netanyahu să evite o ofensivă terestră în Liban Președintele Franței, Emmanuel Macron, i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu să evite lansarea unei ofensive terestre în Liban, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Liderul de la Paris a făcut apel la respectarea integrității teritoriale a Libanului și la revenirea la un armistițiu.

Israelul declară că nu au fost raportate victime după lansările de rachete iraniene

Iranul a lansat mai multe runde de rachete asupra Israelului joi dimineață, a declarat armata israeliană, declanșând alerte în mai multe zone și explozii auzite la Ierusalim.

Nu au existat rapoarte imediate despre victime, se arată în raportul AFP.

După o perioadă de liniște de peste șapte ore, armata israeliană a emis trei alerte separate care avertizau asupra focului de rachete iraniene în mai puțin de două ore.

Postul de radio de stat iranian IRIB a relatat, de asemenea, lansările.

Explozii au fost auzite la Ierusalim după a treia lansare raportată.

Însă serviciile de urgență israeliene, Magen David Adom, au declarat că nu au primit rapoarte despre victime după focul de rachetă de joi dimineață, iar armata a permis oamenilor să părăsească adăposturile lor.

Miercuri, Comandamentul Frontului Intern al armatei a declarat că va relaxa unele restricții legate de război începând de joi la prânz, invocând o scădere a numărului de rachete lansate de Iran.

Surse Sky News: Zborul charter pentru britanicii care părăsesc Omanul nu a decolat

Un zbor închiriat de guvernul britanic pentru cetățenii britanici care doresc să părăsească Oman nu a decolat conform planului, transmite Sky News, care a obținut informații. ​​

Zborul urma să plece din capitala Muscat la ora 23:00 GST (19:00 GMT) miercuri, în ceea ce ar fi fost primul efort de repatriere al Ministerului de Externe al Regatului Unit de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Alte zboruri comerciale au decolat din regiune.

Un pasager care urma să călătorească cu zborul, dar care a dorit să rămână anonim, a descris situația ca fiind un „dezastru total”.

Israelul intensifică operațiunile în Liban, Hezbollah promite rezistență continuă

Conflictul dintre Israel și gruparea Hezbollah a intrat joi în a patra zi, după ce forțele israeliene au pătruns în mai multe orașe de frontieră și au lansat atacuri aeriene asupra grupului susținut de Iran.

Imagini transmise de AFPTV arată fum ridicându-se în urma unui atac asupra unui bastion Hezbollah din sudul Beirut, joi dimineață, transmite The Guardian.

Armata israeliană avertizase anterior locuitorii să părăsească suburbia care era vizată, făcând precizarea că ținta este legată de Hezbollah.

Peste 1.000 de civili ar fi murit în Iran de la începutul atacurilor

Peste 1.000 de persoane au fost ucise în Iran de când SUA și Israelul au lansat atacurile asupra țării în acest weekend, potrivit agenției de știri pentru activiștii pentru drepturile omului (HRANA), cu sediul în SUA, transmite CNN.

Qatar evacuează locuitorii din apropierea ambasadei SUA

Qatarul evacuează locuitorii din vecinătatea ambasadei SUA din Doha ca „măsură de precauție temporară”, a anunțat joi dimineață Ministerul de Interne al țării din Golf, transmite Reuters.

„Li s-au oferit locuințe adecvate ca parte a măsurilor preventive necesare”, a precizat ministerul într-un comunicat.

Israelul semnalează o nouă lansare de rachete balistice din Iran

Forțele de Apărare ale Israel au anunțat că Iran a efectuat un alt atac cu rachete balistice îndreptat către Israel, în timp ce sirenele au fost activate în comunități din centrul țării, în zona Ierusalim și în anumite părți ale Cisiordania, scrie The Times of Israel.

SUA identifică cei doi soldați rămași uciși în atacul din Kuweit, după ce au numit alți patru

Ultimele două nume ale celor șase soldați americani uciși într-un atac din Kuweit au fost publicate de Pentagon și sunt din California și Iowa.

Soldații identificați miercuri sunt subofițerul șef 3 Robert Marzan, în vârstă de 54 de ani, din Sacramento, și maiorul Jeffrey O’Brien, în vârstă de 45 de ani, din Indianola, Iowa, anunță The Times of Israel.

Pentagonul spune că Marzan se afla la fața locului când un atac cu dronă a lovit centrul de comandă din Kuweit și „se crede că este persoana care a pierit la fața locului”, potrivit comunicatului. Un medic legist va confirma identificarea, spune Pentagonul.

Patru soldați au fost identificați anterior de Pentagon marți.

Aceștia au murit duminică, când o dronă a lovit un centru de comandă din Port Shuaiba, Kuweit, la doar o zi după ce SUA și Israelul au lansat campania militară împotriva Iranului.

Iranul a răspuns lansând rachete și drone împotriva Israelului și a mai multor state arabe din Golf care găzduiesc forțele armate americane.

Ceilalți soldați identificați marți de Pentagon au fost: sergentul Declan Coady, 20 de ani, din West Des Moines, Iowa; sergentul de clasa întâi Nicole Amor, 39 de ani, din White Bear Lake, Minnesota; căpitanul Cody Khork, 35 de ani, din Winter Haven, Florida; și sergentul de clasa întâi Noah Tietjens, 42 de ani, din Bellevue, Nebraska.

„Din păcate, probabil vor fi mai multe, înainte de a se termina. Așa stau lucrurile”, spune președintele Donald Trump despre decese.

Trump va participa la transferurile demne ale soldaților când aceștia vor ajunge în SUA, spune Casa Albă. Ritualul onorează militarii uciși în acțiune.

Canada și Australia cer încetarea atacurilor asupra civililor înainte de un armistițiu în Iran

Mark Carney a declarat despre Canada că „aspiră” la un armistițiu în Iran, dar a subliniat că atacurile asupra civililor trebuie să înceteze înainte ca o astfel de măsură să fie posibilă. Într-o conferință de presă alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese, la Canberra, cei doi lideri au fost întrebați dacă vor solicita un armistițiu. Carney a precizat că guvernul „aspiră” la unul, însă momentul nu a sosit încă. „A vedea o situație în care toate părțile implicate în acest conflict trebuie să recunoască necesitatea de a evita atacurile asupra civililor și asupra infrastructurii civile nu este o situație care se ivește în această etapă”, a adăugat el. Albanese a oferit un răspuns similar și a subliniat necesitatea unei „dezescaladări a ostilităților”, spunând: „În acest moment avem o extindere a ostilităților”.

Kuweitul declară că incidentul cu o navă petrolier a avut loc în afara apelor sale teritoriale

Ministerul de Interne al Kuweitului a declarat că o explozie raportată în babordul unei nave petroliere a avut loc în afara apelor sale teritoriale, la cel puțin 60 km (37 mile) de portul Mubarak Al Kabeer, relatează Reuters.

Anterior, Operațiunile Comerciale Maritime ale Regatului Unit (UKMTO) au declarat că o navă petrolier ancorată în largul Kuweitului a raportat că a văzut o explozie puternică în babordul său și că se îmbarca în apă.

Căpitanul a observat o ambarcațiune mică părăsind zona în urma exploziei, despre care UKMTO a declarat că a avut loc la 30 de mile marine (56 km) sud-est de portul Mubarak Al Kabeer din Golf.

„Există petrol în apă provenit dintr-un tanc de marfă, care ar putea avea un anumit impact asupra mediului, nava a îmbarcat în apă, nu sunt raportate incendii, iar echipajul este în siguranță”, a precizat într-o notă informativă.

Explozie pe un petrolier ancorat în Kuweit, echipajul în siguranță

Joi dimineață, o explozie a avut loc pe un petrolier aflat la ancora în Kuweit, potrivit agenției de securitate maritimă UKMTO, relatează The Guardian.

Operațiunile comerciale maritime ale Regatului Unit au raportat incidentul, care s-a produs la aproximativ 30 de mile marine sud-est de Mubarak Al Kabeer. Conform raportului, comandantul petrolierului a declarat că a auzit și a văzut o explozie puternică pe partea stângă a navei și a observat o ambarcațiune mică părăsind zona. S-a constatat scurgere de petrol în apă, provenind dintr-un rezervor de marfă, ceea ce ar putea afecta mediul, iar nava a înregistrat infiltrații de apă. Toți membrii echipajului sunt în siguranță, a precizat UKMTO.

Israelul activează apărarea aeriană după lansări de rachete din Iran

Armata Israel a anunțat joi dimineață că a plasat sub alertă centrul țării și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a intercepta „rachete lansate din Iran către teritoriul israelian”. Televiziunea de stat din Iran a transmis că a fost lansată o „nouă serie de rachete” către Israel. Potrivit armatei israeliene, apărarea aeriană a reacționat la rachetele lansate joi din Iran, prima notificare de acest fel în peste șapte ore, declanșând alerte în mai multe zone, inclusiv la Tel Aviv. Într-un comunicat oficial, armata a precizat că „a identificat rachete lansate din Iran către teritoriul statului Israel. Sistemele de apărare funcţionează pentru a intercepta ameninţarea”, potrivit agenției AFP. Alerta a fost ulterior anulată și nu au fost raportate victime. La scurt timp, sirenele au răsunat în orașele din nord-estul Israelului și în nordul Cisiordania, după ce IDF a anunțat detectarea unei noi lansări de rachete balistice din Iran.

Știrea inițială

Joi, războiul început de Statele Unite și Israelul împotriva Iranului ajunge în ziua a șasea. Conform declarațiilor președintelui american, Donald Trump, conflictul se va desfășura pe o perioadă destul de limitată. El a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Daily Mail, că „operațiunea a fost planificată de la început ca un proces de aproximativ patru săptămâni. Așa că, oricât de intens ar fi, este o țară mare, va dura patru săptămâni sau mai puțin”.

Între timp, miercuri, Iranul a anunțat că va viza situl nuclear israelian de la Dimona dacă Israelul și SUA doresc o schimbare de regim, a relatat agenția de știri semi-oficială iraniană ISNA, citând declarațiile unui oficial militar iranian, scrie Reuters.

De asemenea, majoritatea senatorilor americani au votat miercuri împotriva unei rezoluții bipartizane privind puterile de război care urmărește să oprească campania militară împotriva Iranului.

Măsura, susținută de democrați și o mână de republicani, ar necesita autorizarea Congresului pentru ostilitățile împotriva Iranului, susținătorii argumentând că reafirmă autoritatea constituțională a Congresului de a declara război.

Voturile din camera formată din 100 de membri au fost de 52-47 pentru a nu promova rezoluția privind puterile de război.

Tot miercuri, Departamentul de Stat a declarat că secretarul de stat american, Marco Rubio, a discutat cu Hakan Fidan, ministrul de externe al Turciei, despre evoluțiile recente din Iran și din întreg Orientul Mijlociu.

„Secretarul i-a spus ministrului de externe că atacurile asupra teritoriului suveran al Turciei sunt inacceptabile și a promis sprijin deplin din partea Statelor Unite”, se arată în comunicatul de presă.

Mai mult, compania aeriană Emirates a declarat că toate zborurile programate Emirates către și dinspre Dubai rămân suspendate până pe 7 martie, ora 23:59, ora Emiratelor Arabe Unite, din cauza închiderii spațiului aerian din regiune, relatează The Guardian.

Declarații privind războiul din Iran au venit și din partea președintelui Donald Trump, care a declarat, la o conferință de presă la Casa Albă, că „ne descurcăm foarte bine pe frontul războiului”, adăugând că „cineva m-a întrebat pe o scară de la 10 ce nota aș da, am spus cam 15”.

Tot miercuri, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor. Ea a spus că prezența trupelor americane pe teren în Iran nu face parte din plan „în acest moment”.

„Nu fac parte din planul pentru această operațiune în acest moment, dar cu siguranță nu voi elimina niciodată opțiunile militare în numele președintelui Statelor Unite sau al comandantului suprem și, în mod înțelept, el nu face același lucru pentru sine”, a declarat Karoline Leavitt.

De asemenea, Karoline Leavitt a afirmat miercuri că armata americană dispune de suficiente resurse pentru operațiuni extinse. Ea a făcut aceste precizări după ce, anterior, președintele Donald Trump sugerase că rezervele de armament nu se află la nivelul dorit.

Conflictul este în desfășurare și joi iar MEDIAFAX va transmite toate informațiile pe parcursul zilei.