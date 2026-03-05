Prima pagină » Știrile zilei » Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite

Un aeroport din Azerbaidjan a fost lovit de rachete și drone dinspre Iran. Două persoane au fost rănite

Mai multe rachete și drone care ar fi venit din direcția Iranului au căzut joi pe un aeroport din Nakhchivan, exclavă a Azerbaidjanului. Proiectilele au provocat un incendiu. În urma incidentului, cel puțin doua persoane au fost rănite.
Radu Mocanu
05 mart. 2026, 11:09, Știri externe

Mai multe rachete și drone au căzut pe teritoriul aeroportului situat în exclava Nahicivan, au declarat surse din guvernul azer pentru Reuters. În urma impactului, un incendiu a izbucni. 

Videoclipurile furnizate de surse de la fața locului surprind coloane de fum negru care se ridică dinspre aeroport. 

În urma incidentului, două persoane au fost rănite.

Aeroportul este situat la aproximativ 10 km de granița cu Iranul. 

Ministerul de Externe al Azerbaidjanului a condamnat incidentul și l-a convocat pe ambasadorul iranian de la Baku. 

„Acest atac asupra teritoriului Azerbaidjanului contrazice normele și principiile dreptului internațional și contribuie la creșterea tensiunilor în regiune. Cerem Republicii Islamice Iran să clarifice problema în cel mai scurt timp posibil, să ofere explicații și să ia măsurile urgente necesare pentru a preveni repetarea unor astfel de incidente în viitor”, se arată în comunicatul ministerului azer de Externe. 

În plus, autoritățile azere au transmis că își rezervă dreptul de a adopta „măsuri de răspuns adecvate” față de Teheran. 

