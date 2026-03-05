Ivan, întrebat de reducerea accizelor la carburanți: Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că în România s-au înregistrat până miercuri creșteri ale prețurilor la motorină de 20 de bani și de 25 de bani până joi dimineața.

El spune că în alte țări din vestul Europei creșterile sunt mai mari.

„În același timp, începând de anul trecut, după criza din octombrie, am început, împreună cu toate companiile din România, să creăm rute alternative de aprovizionare de combustibil, fără să știm că va urma acest eveniment. Și acest lucru ne-a dat flexibilitatea de a ne asigura stocuri pentru cel puțin 5 luni de zile de acum înainte, de a ne asigura rute alternative pentru luni de zile, iar în momentul de față undeva la sub 7% din tot ceea ce consumăm în România, ca importuri, ca și petrol rafinat, ajunge să fie adus prin strâmtoarea Ormuz”, a declarat Bogdan Ivan la Digi 24.

Ministrul Energiei mai spune că se lucrează la extinderea contractulor comerciale vechi, la scenarii prin care să fie repornite facilitățile de rafinare pe teritoriul României, la scenarii în care să fie crescute importurile de petrol pe rutele clasice, Azerbaidjan, Kazahstan.

Întrebat dacă se ia în calcul reducerea accizei la carburanți, ministrul a spus: „Nu sunt ministrul de Finanțe. Dar este evident că împreună cu ministrul de Finanțe, împreună cu Primul Ministru, cu colegii din coaliție, lucrăm la mai multe scenarii, printre care și acest scenariu”.

Sursa video: Digi24