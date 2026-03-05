Anthropic reia negocierile cu Pentagonul, în timp ce OpenAI semnează propriul acord cu armata SUA

Anthropic și Departamentul Apărării al Statelor Unite au reluat negocierile după o dispută majoră care a amenințat contractul militar de inteligență artificială (AI) al companiei, scrie CNBC.

Discuțiile vin după ce negocierile s-au blocat temporar, ceea ce a dus la suspendarea accesului Pentagonului la modelele AI Claude dezvoltate de Anthropic. Conflictul a stârnit și critici politice și a ridicat întrebări despre modul în care inteligența artificială ar trebui utilizată în operațiuni militare.

Potrivit informațiilor apărute în presă, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, lucrează acum cu oficiali ai Pentagonului pentru a ajunge la un nou acord privind utilizarea acestei tehnologii.

Negocierile sunt reluate după disputa contractuală

Noile discuții îi implică, potrivit surselor, pe Dario Amodei și pe Emil Michael, subsecretar american al apărării pentru cercetare și inginerie. Scopul acestora este stabilirea condițiilor pentru accesul continuu al Pentagonului la modelele AI dezvoltate de Anthropic.

Negocierile au eșuat anterior din cauza unor neînțelegeri privind modul în care tehnologia ar putea fi utilizată de armata americană. Anthropic ar fi cerut garanții că instrumentele sale AI nu vor fi folosite pentru supraveghere internă sau pentru arme autonome.

Pentagonul ar fi insistat însă ca tehnologia să poată fi utilizată pentru orice scop militar legal.

Presiuni politice și reacții din industrie

Disputa s-a amplificat rapid după ce agențiile federale au fost instruite să înceteze utilizarea instrumentelor Anthropic. De asemenea, oficialii din domeniul apărării au avertizat că firma ar putea fi desemnată drept un potențial risc în lanțul de aprovizionare pentru securitatea națională.

Controversa a atras atenția întregii industrii tehnologice. Mai multe companii majore din domeniul tehnologiei și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la etichetarea unui dezvoltator american de AI drept risc de securitate.

Anthropic a fost fondată în 2021 de foști cercetători OpenAI și se promovează ca o companie axată puternic pe siguranța inteligenței artificiale.

Acordurile rivale din domeniul AI cresc tensiunile

În același timp, OpenAI a semnat propriul acord cu Pentagonul pentru furnizarea de tehnologie AI. Momentul încheierii acestui acord a stârnit dezbateri în sectorul tehnologic și în comunitățile online.

Situația a influențat și percepția publică asupra platformelor de inteligență artificială. Unele rapoarte sugerează că aplicația Claude a Anthropic a înregistrat o creștere a descărcărilor, în timp ce unii utilizatori ar fi dezinstalat ChatGPT.