Slovacia, Grecia și Germania, campionii lipsei de talente: ce joburi nu poate acoperi Europa în 2026

În Europa, Slovacia conduce clasamentul negativ: 87% dintre manageri nu reușesc să ocupe toate posturile disponibile. Urmează Grecia cu 84%, Germania cu 83% și Portugalia cu 82%, notează Euronews.

La polul opus, Polonia (57%) și Finlanda (60%) se confruntă cu probleme mult mai reduse.

Deficitul de talente s-a agravat dramatic în ultimul deceniu. În 2006, aproximativ 40% dintre manageri semnalau dificultăți la recrutare. În 2026, procentul a ajuns la 72%, cu o accelerare vizibilă după pandemia COVID-19.

IT și IA, cele mai greu de acoperit poziții

Cele mai dificile domenii de recrutare sunt IT (75%), ospitalitate (74%), sănătate (74%) și servicii științifice și tehnice (73%). Companiile cu peste 1.000 de angajați sunt cele mai afectate, cu o rată a deficitului de cel puțin 74%.

În Marea Britanie și în cea mai mare parte a Europei, accentul cade pe competențe digitale. Companiile britanice caută specialiști care pot utiliza modele de inteligență artificială, dezvolta aplicații sau gestiona date. Franța, Germania, Italia și Spania au nevoi similare, cu accent pe IA, IT și producție.

Ce caută angajatorii dincolo de tehnologie

Nu totul se reduce la inteligența artificială.

Suedia, Țările de Jos, Republica Cehă și Slovacia au nevoie urgentă de ingineri. Belgia, Irlanda și Norvegia duc lipsă de specialiști în logistică.

Grecia este singura țară care semnalează un deficit acut de profesioniști în resurse umane.

Dincolo de competențele tehnice, angajatorii caută și calități umane: spirit de echipă, etică a muncii, adaptabilitate, rezolvarea problemelor și gestionarea timpului.

Soluția preferată nu este angajarea din exterior. Majoritatea companiilor optează pentru recalificarea angajaților existenți (27%), flexibilizarea programului (20%) și creșterea salariilor (19%).