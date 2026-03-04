Ana Bărbosu, desemnată gimnasta anului 2025

„Voi ați votat, iar vocea voastră a urcat România pe cea mai înaltă treaptă! Suntem extrem de mândri să anunțăm că Ana Bărbosu a fost desemnată !

Acest premiu nu este doar o recunoaștere a talentului ei imens, ci și a muncii neobosite și a inimii pe care o pune în fiecare secundă pe covorul de concurs. Ana, ești o inspirație pentru noua generație și o dovadă vie că excelența nu are limite!”, a scris miercuri pe Facebook Federația Română de Gimastică.

Fosta campioană europeană la juniori, Ana Barbosu s-a remarcat la Campionatele Europene de la Leipzig. La individual compus, ea a câștigat medalia de bronz, scria europeangymnastics.com la anunțarea nominalizărilor. Înlocuitoare de ultim moment în finala la paralele, Ana Barbosu și-a continuat parcursul adăugând o altă medalie de bronz, în timp ce a câștigat argintul la bârnă. Păstrându-și cele mai bune performanțe pentru final, Barbosu a executat exercițiul la sol cu stilul și grația obișnuite, câștigând medalia de aur. Între timp, a studiat pentru examenele finale și s-a pregătit pentru mutarea la Universitatea Stanford din SUA, unde concurează acum în sistemul universitar.

Ana Bărbosu a primit 64% din voturi.

La categoria „Gimnastul anului”, Hamlet Manukyan (ARM), vedeta la calul cu mânere, a triumfat cu un total de 1.030.759 de voturi.