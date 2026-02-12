Sprijin COSR și FRG pentru Ana Maria Bărbosu: finanțare și reprezentare juridică la TAS până în 31 decembrie 2026

Potrivit unui comunicat comun, între COSR și FRG există un contract de sprijin financiar în vigoare, valabil până la 31 decembrie 2026, cu destinație „clară și explicită”: continuarea acțiunilor juridice internaționale privind cazul Anei Maria Bărbosu, inclusiv acoperirea costurilor pentru proceduri și reprezentare legală. Solicitarea de sprijin ar fi venit din partea Federației Române de Gimnastică.

În același document, cele două organizații precizează că vor continua mandatele pentru asocierea Gherdan&Asociații SCA și pentru dr. Mădălina Diaconu (SPLC Avocata&Notaires), în vederea rejudecării dosarului „OG 24/15” în fața Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), de la Lausanne.

Cazul are legătură cu finala olimpică de la sol de la Jocurile Olimpice Paris 2024, unde Bărbosu a obținut medalia de bronz în urma unei decizii a TAS. Tribunalul Federal Elvețian a retrimis dosarul către TAS, după admiterea unei acțiuni de revizuire înaintate de americani, pe fondul identificării unor erori procedurale de comunicare în procesul inițial — decizie care a redeschis procedura arbitrală.

Reprezentanții COSR și FRG susțin că situația este tratată „cu maximă responsabilitate, profesionalism și transparență” și subliniază că sprijinul pentru sportivă nu se rezumă la poziții publice, ci include „acțiuni concrete”, inclusiv susținere financiară și juridică. Totodată, cele două instituții afirmă că vor corecta „cu promptitudine” informațiile pe care le consideră incomplete sau eronate, pentru a evita afectarea imaginii sportivilor și a organizațiilor implicate.