Moment legendar: Cristi Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina

Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, la finalul lunii ianuarie, că antrenorul nerazzurri este purtătorul torței pentru Milano Cortina 2026.

Și echipa de fotbal Inter Milano al cărei antrenor este românul a făcut acest anunț pe Facebook.

Joi seara, Cristian Chivu poartă flacăra olimpică. Românul zâmbește mulțimii adunate pe străzi și le face cu mâna, momentul devenind viral pe social-media.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina încep vineri, 6 februarie și se încheie în 22 februarie.

Cristian Chivu, în vârstă de 44 de ani, a semnat, în vara anului 2025, un contract valabil pentru următoarele două sezoane, până în vara anului 2027, cu gruparea din Milano.

