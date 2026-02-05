Prima pagină » Sport » Moment legendar: Cristi Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina

Moment legendar: Cristi Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina

Antrenorul clubului italian de fotbal FC Internazionale Milano, românul Cristian Chivu, este protagonistul unui moment emblematic și emoționant: el poartă torța olimpică pentru Milano Cortina 2026. Imagini cu Chivu devin virale pe social media.
Moment legendar: Cristi Chivu poartă torța olimpică pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina
Laura Buciu
05 feb. 2026, 20:16, Sport

Reprezentanții Jocurilor Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026 au anunțat, la finalul lunii ianuarie, că antrenorul nerazzurri este purtătorul torței pentru Milano Cortina 2026.

Și echipa de fotbal Inter Milano al cărei antrenor este românul a făcut acest anunț pe Facebook.

Joi seara, Cristian Chivu poartă flacăra olimpică. Românul zâmbește mulțimii adunate pe străzi și le face cu mâna, momentul devenind viral pe social-media.

Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina încep vineri, 6 februarie și se încheie în 22 februarie.

Cristian Chivu, în vârstă de 44 de ani, a semnat, în vara anului 2025, un contract valabil pentru următoarele două sezoane, până în vara anului 2027, cu gruparea din Milano.

Recomandarea video

BREAKING Oligarhul moldovean Ilan Șor joacă un rol-cheie într-o afacere prin care Rusia fentează sancțiunile internaționale. Rețeaua A7, o afacere de 98 de miliarde de dolari
G4Media
Electrocasnicul din bucătărie care consumă cât 48 de frigidere care merg simultan. Plătești 50 lei/lună în factura la curent, doar pentru acest aparat
Gandul
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
Libertatea
„Secretul” pentru longevitate dezvăluit de un pacient în vârstă de 103 ani. Nu sunt importante doar dieta și sportul!
CSID
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor