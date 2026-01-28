Seară decisivă în Champions League. Echipa lui Chivu, Inter Milano, într-unul dintre meciurile vedetă, contra Borussia Dortmund

15 echipe sunt deja calificate în fazele eliminatorii ale Champions League. Arsenal Londra și Bayern München sunt sigure de un loc în optimile de finală. Alte 17 formații luptă pentru ultimele poziții disponibile în faza eliminatorie.

Real Madrid, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea, PSG, Barcelona și Manchester City completează grupul de favoriți pentru calificarea directă în optimi.

Arsenal, cu punctaj maxim, poate deveni prima echipă care câștigă toate cele opt partide din faza grupelor.

Borussia Dortmund și Inter Milano se înfruntă într-un meci crucial pentru parcursul european al ambelor echipe.

Echipa pregătită de românul Cristian Chivu are șansa, printr-o victorie, să evite playoff-ul, cu condiția ca alte rezultate să-i fie favorabile. O înfrângere i-ar consolida doar poziția în clasament pentru startul în playoff.

După trei înfrângeri consecutive în Champions League, Chivu se bazează pe stabilitatea defensivei și pe creativitatea lui Marcus Thuram și Ange-Yoan Bonny pentru a surprinde adversarii germani.

Borussia Dortmund poate obține a 100-a victorie din istoria clubului în Cupa Campionilor/Champions League.

Un duel cu încărcătură emoțională este Benfica – Real Madrid. Mourinho, aflat la cârma echipei portugheze, se reîntâlnește cu Realul, club pe care l-a condus în trecut, și care îl poate pune în fața unor decizii dificile în cazul unei eliminări.

Kylian Mbappé conduce clasamentul golgheterilor cu 11 reușite pentru Real Madrid, în timp ce Harry Kane (Bayern, 7 goluri) și Erling Haaland (City, 6 goluri) îl urmează. Mbappé a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo pentru cele mai multe goluri marcate într-o fază a ligii.

Celelalte meciuri ale serii în ultima etapă a fazei ligii din Champions League:

Ajax – Olympiacos

Arsenal – Kairat Almaty

Monaco – Juventus

Athletic Club – Sporting CP

Atlético Madrid – Bodø/Glimt

Leverkusen – Villarreal

Club Brugge – Marseille

Frankfurt – Tottenham

Barcelona – Copenhaga

Liverpool – Qarabağ

Paris Saint-Germain – Newcastle

Manchester City – Galatasaray

Pafos – Slavia Praga

PSV Eindhoven – Bayern München

Union Saint-Gilloise – Atalanta

Napoli – Chelsea

Tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii va avea loc vineri, iar meciurile sunt programate pe 17/18 și 24/25 februarie. Primele opt clasate vor accede direct în optimile de finală.