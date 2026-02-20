Lautaro Martinez are o întindere la gambă. Chivu speră să-l recupereze pentru derbiul cu AC Milan

Investigațiile medicale au arătat că Lautaro Martinez nu are ruptură musculară, ci doar o întindere la mușchiul solear al gambei stângi, se arată vineri într-un comunicat al clubului Inter Milano.

Căpitanul nerazzurrilor s-a accidentat în meciul cu FK Bodø/Glimt, din play-off-ul Ligii Campionilor, și a fost înlocuit după aproximativ o oră de joc.

Diagnosticul exclude o ruptură musculară, ceea ce reprezintă o veste încurajatoare pentru antrenorul român Cristian Chivu.

Mai multe meciuri ratate

Lautaro va fi reevaluat săptămâna viitoare, însă va rata cu siguranță următoarele partide:

– meciul cu US Lecce din Serie A

– returul cu Bodø/Glimt

– partida cu Genoa CFC

– turul semifinalei de Coppa Italia împotriva lui Como 1907.

Stafful tehnic speră însă ca atacantul argentinian să fie apt pentru derbiul cu AC Milan, din 8 martie. AC Milan este principala urmăritoare a echipei antrenate de Chivu, care se află în fruntea clasamentului în Serie A.