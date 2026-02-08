Inter învinge clar pe Sassuolo. Echipa lui Cristi Chivu își mărește avantajul în fruntea clasamentului din Serie A

Formația pregătită de Cristi Chivu a deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Bisseck, care a marcat cu capul după un corner.

În minutul 28, Marcus Thuram a majorat avantajul. Sassuolo a punctat prin Thorstvedt în minutul 41, însă reușita a fost anulată după consultarea VAR, pentru ofsaid.

După pauză, liderul din Serie A a continuat demonstrația de forță.

Lautaro Martinez a dus scorul la 3-0 în minutul 50, finalizând o fază pornită dintr-o aruncare lungă de la margine. Patru minute mai târziu, Akanji a înscris cu capul, după o fază fixă.

Scorul final, 5-0, a fost stabilit de Henrique, în minutul 89, cu un șut puternic de la distanță.

Sassuolo a evoluat în 10 jucători, după eliminarea lui Matic, în minutul 54, pentru comportament nesportiv.

Chivu a egalat cea mai clară victorie de când se află pe banca nerazzurrilor, după 5-0 la debutul cu Torino.

Inter a ajuns la 58 de puncte după 24 de etape. Este pe primul loc în clasament, la opt puncte înaintea echipei AC Milan, care are un meci mai puțin disputat.