Cristi Chivu îl laudă pe Arteta înainte de confruntarea cu liderul din Liga Campionilor, Arsenal

„Arteta este un antrenor tânăr, dar suficient de experimentat și ambițios. Îl admir pentru identitatea pe care a imprimat-o echipei sale și încerc să învăț de la el, ca și de la toți colegii buni din fotbalul european”, a declarat Cristian Chivu, la conferința de presă premergătoare meciului din Liga Campionilor.

Tehnicianul român a subliniat că Inter va aborda partida cu responsabilitate și maturitate, dar este conștient de valoarea adversarului.

„Întâlnim cea mai puternică echipă din Europa, alături de Bayern, dar ne-am obișnuit să tratăm toate meciurile la fel, unul câte unul. Un club ca Inter nu își permite niciodată să scadă nivelul de concentrare și trebuie să dea mereu maximum, indiferent de adversar”, a spus Chivu.

Chivu a mai punctat că Inter vizează calificarea directă în optimile Ligii Campionilor.

„Vrem să rămânem între primele opt pentru a merge direct mai departe și pentru a spulbera acest tabu despre care se tot vorbește”, a adăugat el, făcând referire la dificultățile Interului în meciurile mari.

Chivu a explicat și ce va conta în confruntarea cu londonezii.

„Este nevoie de curaj și atenție. Cheia este să greșim cât mai puțin. Trebuie să fim responsabili în toate situațiile. Arsenal este foarte puternică la fazele fixe, dar probabil și ei sunt îngrijorați, pentru că și noi marcăm mult din astfel de momente”, a menționat tehnicianul român.

Referitor la lot, Chivu a dat asigurări că Lautaro Martinez va fi apt de joc, în ciuda faptului că a menajat la un antrenament.

Meciul dintre Inter și Arsenal este programat marți, de la ora 22:00, pe terenul formației italiene.