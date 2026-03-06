Prima pagină » Sport » Meciul Csikszereda-Farul Constanța deschide vineri ultima etapă a sezonului regular din Superligă

Vineri începe ultima etapă a sezonului regular din Superligă. De la ora 19.30 este programat meciul Csikszereda-Farul Constanța.
Cosmin Pirv
06 mart. 2026, 08:10, Sport

În 14 februarie 2026, Universitatea Cluj – FK Csikszereda 4-1 a fost singura înfrângere suferită de jucătorii din Miercurea Ciuc în ultimele cinci etape, interval în care au mai înregistrat trei victorii și o remiză.

De cealaltă parte, constănțenii au doar un succes în precedentele șase deplasări din SuperLigă, în rest un egal și patru partide pierdute la limită, scrie LPF în avancronica partidei.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regular curent, pe 3 noiembrie 2025, când constănțenii s-au impus pe teren propriu cu 3-0.

Iată programul complet al etapei:

Vineri, ora 19.30
Csikszereda-Farul Constanța

Sâmbătă, ora 14.30
Metaloglobus-UTA Arad

Sâmbătă, ora 17.00
FC Botoșani-Petrolul

Sâmbătă, ora 20.00
FCSB-U Cluj

Duminică, ora 14.30
Oțelul Galați-Hermannstadt

Duminică, ora 17.00
FC Argeș-Unirea Slobozia

Duminică, ora 20.00
Rapid-Universitatea Craiova

Luni, ora 20.00
CFR Cluj-Dinamo.

