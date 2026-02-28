Universitatea Craiova – Metaloglobus și Farul – CFR Cluj, meciurile zilei din etapa a 29-a în Superliga de fotbal

În primul meci al zilei din etapa a 29-a din Superliga, Universitatea Craiova primește vizita formației FC Metaloglobus București, de la ora 15:00.

Echipa din Bănie a pierdut o singură partidă în campionat cu Filipe Coelho pe bancă, pe 1 februarie 2026 (Farul – Universitatea Craiova 4-1). A înregistrat în rest opt victorii și trei remize.

În plus, oltenii au cel mai bun atac din campionat, cu 50 de goluri marcate, distribuite egal – 25 în primele 45 de minute și 25 în a doua jumătate.

Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasament, cu un avantaj de patru puncte față de principalele urmăritoare.

De cealaltă parte, Metaloglobus este singura formație din actuala ediție fără victorie în deplasare. Are doar două egaluri externe (2-2 cu AFC Hermannstadt și 2-2 cu FK Csikszereda).

De altfel, echipa bucureșteană ocupă ultimul loc, cu doar 11 puncte acumulate și 2 victorii obținute.

În plus, 12 dintre cele 21 de înfrângeri suferite de bucureșteni au fost la cel puțin două goluri diferență.

Un detaliu statistic relevant: 22 dintre cei 33 de jucători utilizați de Universitatea Craiova au contribuit ofensiv (gol, assist sau penalty obținut).

În tabăra oaspeților, Dragoș Huiban este singurul fotbalist din cele două loturi cu prezențe în toate cele 28 de runde și este, totodată, golgheterul echipei, cu șase reușite.

Cele două echipe s-au întâlnit o singură dată în actualul sezon, pe 26 octombrie 2025, când au remizat 0-0 la Clinceni.

CFR Cluj vizează calificarea în play-off, la Constanța

Farul Constanța primește vizita vicecampioanei CFR Cluj, de la ora 20:00.

Dobrogenii au un bilanț solid pe teren propriu în această ediție: șapte victorii, patru remize și trei înfrângeri.

În schimb, CFR este cea mai în formă echipă a campionatului. Vine la Constanța după nouă succese consecutive în campionat, o performanță reușită ultima dată tot de clujeni în sezonul 2021-2022, pe vremea când echipa era antrenată de Dan Petrescu.

Statistic, meciul opune o echipă eficientă în prima jumătate și una vulnerabilă în același interval. 22 dintre cele 38 de goluri marcate de Farul au fost înscrise înainte de pauză. Ardelenii au primit 21 dintre cele 39 de goluri tot în prima parte a jocurilor.

CFR este formația cu cei mai mulți jucători utilizați în acest sezon (42), dintre care trei au depășit 1.900 de minute: Sinyan, Camora și Ilie.

De partea cealaltă, Farul se remarcă prin cele mai multe driblinguri reușite din campionat – 258.

Farul Constanța ocupă locul 11, cu 37 de puncte, și este ieșită din calculele pentru play-off.

CFR Cluj, însă, grație parcursului din ultima perioadă, a intrat în zona de play-off. Ocupă locul 5, fiind la patru puncte de prima echipă aflată sub linia care duce în play-off, FCSB.

În cele 39 de confruntări directe din prima ligă, Farul s-a impus de 13 ori, CFR de 19 ori, iar șapte partide s-au încheiat la egalitate.

În tur, pe 25 octombrie 2025, Farul a câștigat la Cluj cu 2-0, prin golurile marcate de Alexandru Ișfan și Narek Grigoryan.