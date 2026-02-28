Marco Bezzecchi realizează primul pole-position al sezonului din MotoGP, în Thailanda

Marco Bezzecchi a pierdut controlul motocicletei Aprilia în virajul 12, în faza de frânare la ultima încercare din Q2. Însă, timpul stabilit anterior, 1:28.652, s-a dovedit suficient pentru a-i aduce primul loc pe grilă, cu un avans de doar 0,035 secunde față de campionul mondial en-titre, Marc Marquez (Ducati).

Italianul a coborât sub bariera de 1 minut și 29 de secunde încă din primul tur lansat al Q2 și și-a consolidat poziția cu un nou reper cronometrat. Deși timpul său a fost ușor mai slab decât recordul absolut al circuitului, stabilit tot de el în antrenamentele de vineri, nimeni nu a reușit să îl depășească.

Marc Marquez a replicat în a doua evouție, cu o succesiune de sectoare rapide care l-au adus foarte aproape de pole, însă timpul de 1:28.687 l-a plasat pe poziția secundă. Spaniolul a reușit astfel să „spargă” dominația Aprilia din calificări.

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), venit din Q1, a obținut al treilea timp, 1:28.876, completând prima linie a grilei cu două motociclete Aprilia.

Coechipierul lui Bezzecchi, Jorge Martin, campionul mondial din 2024, a încheiat al cincilea, după ce a ieșit larg pe finalul ultimului tur rapid.

Pe locul patru s-a clasat Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati). Pedro Acosta a fost cel mai rapid pilot al constructorului austriac KTM, la puțin peste patru zecimi de secundă de pole.

Top 10 a fost completat de Alex Marquez, Ai Ogura, Franco Morbidelli și Joan Mir.

Bagnaia, eliminat surprinzător în Q1

De două ori campion mondial, Francesco Bagnaia (Ducati) a fost cea mai importantă victimă a primei secvențe de calificări. Pilotul Ducati va pleca doar de pe locul 13, după o sesiune marcată de greșeli, în care nu a reușit să își îmbunătățească timpul pe pneuri soft noi.

Bagnaia va împărți al cincilea rând al grilei cu Luca Marini (Honda) și debutantul Diogo Moreira, acesta din urmă impresionând la prima sa calificare în MotoGP, cu locul 15.

Fabio Quartararo a fost cel mai bine clasat pilot Yamaha, pe 16, la peste nouă zecimi de secundă de cel mai bun timp din Q1, stabilit de Fernandez.

Triplul campion mondial de Superbike, Toprak Razgatlioglu, va lua startul în prima sa cursă de MotoGP de pe locul 21. Michele Pirro (Gresini) va închide grila de 22 de motociclete.

Cursa sprint este programată de la ora 10:00.