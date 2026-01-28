Prima pagină » Sport » MotoGP. Aprilia anunță că Jorge Martin, campion mondial în 2024, va lipsi la primul test al sezonului

Aprilia Racing a anunțat miercuri că Jorge Martin, campion mondial în 2024, nu va lua startul la primul test al sezonului din MotoGP, de la Sepang (Malaezia), fiind înlocuit de pilotul de teste Lorenzo Savadori.
Jorge Martin continuă programul de recuperare fizică după două operații suplimentare efectuate la mijlocul lunii decembrie.

Campionul din 2024 a suferit o operație la scafoidul stâng și cealaltă la clavicula dreaptă.

Decizia echipei italiene urmărește să-i asigure pilotului spaniol o recuperare completă și condiție fizică optimă înaintea startului sezonului.

Totuși, Aprilia a anunțat că Martin va fi prezent în Malaezia, urmărind îndeaproape activitatea echipei și dezvoltarea motocicletei RS-GP26.

Testul oficial de la Sepang va avea loc între 3 și 5 februarie, iar Marco Bezzecchi va fi și el prezent, alături de Savadori.

Jorge Martin a lipsit de la majoritatea curselor din sezonul trecut, din cauza accidentărilor.

La primul său sezon petrecut la Aprilia, Martin a concurat doar în șapte curse, obținând un loc 4, cel mai bun rezultat.

Spaniolul a câștigat titlul cu Ducati în 2024, după ce s-a clasat al doilea în anul anterior. Are 8 victorii și 32 de podiumuri la clasa regină.

Martin mai are în palmares un titlu mondial la clasa Moto3, obținut în 2018.

