Kimi Antonelli pleacă din pole position în China. Mercedes a ocupat prima linie a grilei

Mercedes a dominat din nou sesiunea de calificări. Kimi Antonelli a obținut pole position după ce a stabilit un timp de 1:32.064 în Q3, obținând primul pole din carieră și devenind cel mai tânăr pilot care pornește de pe prima poziție, la vârsta de 19 ani 6 luni și 18 zile. George Russell s-a clasat al doilea, la aproximativ două zecimi de secundă distanță (1:32.286).

A doua linie a grilei este formată din piloții Ferrari, Lewis Hamilton (1:32.415) și Charles Leclerc (1:32.428).

Aceștia au fost urmați de duoul de la McLaren, Oscar Piastri pe locul 5 și Lando Norris pe locul 6.

Top 10 este completată de Pierre Gasly (Alpine) pe 7, Max Verstappen (Red Bull) pe locul 8, Isack Hadjar (Red Bull), pe locul 9 și Oliver Bearman (Haas).

Marele Premiu al Chinei începe duminică de la ora 09:00.