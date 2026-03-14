Kimi Antonelli pleacă din pole position în China. Mercedes a ocupat prima linie a grilei

Kimi Antonelli, pilotul echipei Mercedes, a obținut pole position în calificările de sâmbătă pentru Grand Prix-ul din China. Acesta a obținut primul pole din carieră și a stabilit un record pentru cel mai tânăr pilot care va pleca din prima poziție a grilei. Coechipierul său, George Russell completează prima linie a grilei de start.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 mart. 2026, 10:54, Sport

Mercedes a dominat din nou sesiunea de calificări. Kimi Antonelli a obținut pole position după ce a stabilit un timp de 1:32.064 în Q3, obținând primul pole din carieră și devenind cel mai tânăr pilot care pornește de pe prima poziție, la vârsta de 19 ani 6 luni și 18 zile. George Russell s-a clasat al doilea, la aproximativ două zecimi de secundă distanță (1:32.286).

A doua linie a grilei este formată din piloții Ferrari,  Lewis Hamilton (1:32.415) și Charles Leclerc (1:32.428). 

Aceștia au fost urmați de duoul de la McLaren, Oscar Piastri pe locul 5 și Lando Norris pe locul 6. 

Top 10 este completată de Pierre Gasly (Alpine) pe 7,  Max Verstappen (Red Bull) pe locul 8, Isack Hadjar (Red Bull), pe locul 9 și Oliver Bearman (Haas). 

Marele Premiu al Chinei începe duminică de la ora 09:00. 

