George Russell, pilot Mercedes, pleacă din pole position în Marele Premiu al Spaniei de Formula 1

George Russell, care dominase și sesiunile de antrenamente libere de vineri și sâmbătă dimineață, a confirmat forma excelentă a Mercedes și va porni din prima poziție a grilei de start în cursa de duminică. Pilotul britanic l-a devansat cu doar 0,064 secunde pe compatriotul său Lewis Hamilton, aflat la volanul monopostului Ferrari.

„E plăcut să regăsesc ritmul”, a declarat Russell după calificări.

A doua linie a grilei va fi ocupată de italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), liderul campionatului, și de britanicul Lando Norris (McLaren), campionul mondial en-titre. Max Verstappen (Red Bull) va pleca de pe locul al cincilea.

Surpriza sesiunii a fost francezul Isack Hadjar (Racing Bulls), care a obținut al șaselea timp și l-a devansat pe australianul Oscar Piastri (McLaren), unul dintre favoriții la pole position după antrenamente.

Top-ul 10 al calificărilor a fost completat de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Audi-Sauber) și Charles Leclerc (Ferrari).

Sesiunea finală a calificărilor a fost întreruptă cu opt minute și jumătate înainte de final după un accident suferit de Leclerc între virajele 4 și 5. Monegascul a pierdut controlul monopostului la ieșirea dintr-un viraj și a lovit barierele de protecție, provocând apariția steagului roșu. Pilotul Ferrari a ieșit însă nevătămat din incident.

Înaintea întreruperii, doar Piastri și Verstappen reușiseră să stabilească timpi cronometrați, însă după reluarea sesiunii Russell a reușit un tur suficient de rapid pentru a-și asigura pole position-ul.

Calificările s-au desfășurat în condiții dificile, cu temperatura pistei depășind 50 de grade Celsius.

Pentru Russell, pole position-ul obținut este al 10-lea din cariera sa în Formula 1 și al treilea din actualul sezon, după cele reușite în Australia și Canada.

Marele Premiu al Spaniei va avea loc duminică, de la ora 16:00.