Oficial: Roberto Mancini revine pentru un al doilea mandat ca selecționer al Italiei

Roberto Mancini este noul selecționer al naționalei Italiei. Anunțul a fost făcut marți, într-o conferință de presă, președintele Federației italiene de fotbal (FIGC), Giovanni Malago, potrivit Reuters.

În aceste condiții, Mancini îl va înlocui pe Gennaro Gattuso, care a părăsit postul în aprilie, după înfrângerea în preliminariile Cupei Mondiale împotriva Bosniei și Herțegovinei.

Mancini, în vârstă de 61 de ani, a condus Italia la titlul de campioană europeană în 2021.

El a condus Italia în 58 de meciuri în timpul primului său mandat, iar la nivel de club a antrenat Inter Milano, Fiorentina și Manchester City, mai notează Reuters.

Numirea sa vine după mai multe discuții purtate de Federația italiană de fotbal în ultimele săptămâni, în contextul în care Carlo Ancelotti și Pep Guardiola au refuzat postul. Pe de altă parte, Andrea Pirlo a fost eliminat de pe lista candidaților privind postul de selecționer al Italiei, după ce candidatura sa a fost umbrită de controverse generate de un contract de imagine cu o companie rusă de pariuri.

Claudio Ranieri va prelua funcția de director tehnic al FIGC

Totodată, Claudio Ranieri va prelua funcția de director tehnic al FIGC, înlocuindu-l pe Maldini.

Potrivit Reuters, el va superviza operațiunile tehnice și dezvoltarea fotbalului de elită în cadrul structurilor echipei naționale a Italiei.

„Aveam nevoie de cineva cu care să pot împărtăși decizia privind antrenorul, deoarece fără această viziune comună, raționamentul meu ar fi avut o pondere redusă”, a declarat președintele FIGC, Giovanni lMalago.