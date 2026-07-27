Andrea Pirlo, exclus din cursa pentru banca tehnică a Italiei din cauza unui contract cu o companie rusă

Fostul campion mondial susține că înțelegerea are un caracter exclusiv comercial și respinge orice interpretare politică, potrivit publicației The Independent.

Pirlo: „Nu mai sunt candidatul pentru postul de selecționer”

Fostul internațional italian Andrea Pirlo a confirmat, luni, că nu mai este luat în calcul pentru funcția de selecționer al Italiei. Anunțul a fost făcut chiar de fostul mijlocaș al lui AC Milan și Juventus, campion mondial cu Italia în 2006, printr-un mesaj publicat pe Instagram.

„Am aflat aseară că nu mai sunt candidatul pentru postul de selecționer al echipei naționale a Italiei”, a transmis Pirlo.

Acesta era considerat unul dintre favoriții pentru preluarea reprezentativei, după ce Carlo Ancelotti și Pep Guardiola ar fi refuzat propunerile Federației Italiene de Fotbal.

Contractul cu o companie rusă de pariuri a stârnit controverse

Potrivit presei britanice, șansele lui Pirlo de a ajunge pe banca tehnică a Italiei au fost afectate de un contract de imagine încheiat cu Fonbet, o companie rusă de pariuri sportive.

Mai mulți politicieni italieni au criticat colaborarea, argumentând că persoana care conduce echipa națională nu ar trebui să fie asociată cu o companie din Rusia, în contextul războiului din Ucraina și al sprijinului acordat de Italia autorităților de la Kiev.

Pirlo a respins însă acuzațiile și a susținut că parteneriatul este unul strict comercial, legat de activitatea sa la clubul Dubai United.

„A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă să mi se atribuie convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”, a precizat fostul fotbalist.

Italia continuă căutările pentru un nou selecționer

Retragerea lui Pirlo din cursă obligă Federația Italiană să își îndrepte atenția către alte variante.

Printre numele vehiculate se află Antonio Conte, selecționer al Italiei în perioada 2014-2016, și Roberto Mancini, cel care a condus „Squadra Azzurra” la câștigarea Campionatului European din 2021.

Postul a rămas vacant după despărțirea de Gennaro Gattuso, în aprilie, în urma eliminării Italiei în barajul de calificare la Cupa Mondială, după înfrângerea suferită în fața Bosniei și Herțegovinei.

Un nou moment dificil pentru fotbalul italian

Italia încearcă să găsească rapid un nou selecționer într-o perioadă complicată pentru reprezentativa națională. După triumful de la EURO 2021, „Squadra Azzurra” a ratat calificarea la două ediții consecutive ale Cupei Mondiale, iar eșecul din preliminariile pentru turneul final din 2026 a dus la o nouă schimbare pe banca tehnică.

În acest context, numirea noului selecționer este considerată una dintre cele mai importante decizii ale federației italiene, în încercarea de a readuce una dintre cele mai titrate echipe ale lumii în elita fotbalului internațional.