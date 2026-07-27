Infantino răspunde criticilor Cupei Mondiale 2026: „Ați fost atât de preocupați să răspândiți ură, încât ați ratat tot ce a însemnat acest turneu”

Într-o scrisoare deschisă publicată luni, oficialul elvețian a apărat modul în care FIFA a gestionat turneul și a respins criticile legate de vize, arbitraj și deciziile disciplinare care au stârnit controverse în ultimele săptămâni, scrie Reuters.

„Ați ratat bucuria pe care a adus-o fotbalul”

Infantino afirmă că milioane de suporteri au trăit un turneu marcat de unitate și incluziune, în timp ce o parte dintre comentatori s-au concentrat exclusiv pe aspectele controversate. „Ați fost atât de preocupați de ură și critică, încât ați ratat totul”, a scris președintele FIFA. Mesajul său este adresat direct celor care, potrivit acestuia, au răspândit „zvonuri false” și au pus sub semnul întrebării organizarea competiției. „În timp ce voi stați în spatele tastaturilor și răspândiți ură, noi organizăm și livrăm cel mai mare spectacol din lume”, a adăugat Infantino.

FIFA respinge criticile privind organizarea turneului

Pe parcursul Cupei Mondiale au existat numeroase controverse. Printre acestea s-au numărat restricțiile privind acordarea vizelor pentru suporteri și oficiali din anumite state, dezbaterile privind participarea unor țări implicate în conflicte și mai multe decizii de arbitraj și disciplină contestate. Una dintre cele mai discutate situații a fost suspendarea sancțiunii automate aplicate fotbalistului american Folarin Balogun după eliminarea sa din meciul cu Bosnia și Herțegovina, decizie care a atras critici după ce presa a relatat despre implicarea președintelui Donald Trump. De asemenea, arbitrajul din partida Argentina – Egipt a provocat numeroase reacții în lumea fotbalului. Infantino susține însă că astfel de situații apar în mod obișnuit în marile campionate și competiții internaționale și nu justifică amploarea criticilor îndreptate împotriva FIFA.

„Fotbalul este despre pace, nu despre politică”

Șeful FIFA a folosit și exemplul participării unor țări aflate în situații dificile pentru a argumenta că fotbalul poate depăși barierele politice. El a amintit că Iranul a participat la competiție în ciuda tensiunilor cu Statele Unite și a subliniat că sportivii iranieni au primit vize pentru a intra în țară. „Fotbalul este despre pace. Nu este despre politică”, a afirmat Infantino. Acesta a menționat și participarea unor delegații provenite din state afectate de crize interne sau probleme sanitare, susținând că turneul a demonstrat capacitatea sportului de a reuni oameni din întreaga lume.

O reacție după unul dintre cele mai controversate turnee

Scrisoarea deschisă vine după încheierea Cupei Mondiale câștigate de Spania și reprezintă cea mai amplă apărare publică făcută de Gianni Infantino în fața criticilor formulate pe durata competiției. Președintele FIFA consideră că imaginea turneului a fost afectată de accentul pus pe incidente și controverse, în detrimentul performanțelor sportive și al organizării. Mesajul său arată că dezbaterea privind modul în care a fost organizată Cupa Mondială 2026 este departe de a se încheia, iar tensiunile dintre FIFA și o parte a opiniei publice continuă și după fluierul final al competiției.