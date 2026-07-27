SUA și Iran mențin armistițiul pentru a treia noapte consecutiv. Trump lasă loc negocierilor, dar avertizează că „toate opțiunile rămân pe masă”

Deși schimburile de foc s-au oprit temporar, Washingtonul transmite că își consolidează în continuare prezența militară în regiune și că este pregătit să reia operațiunile dacă discuțiile eșuează, arată Euronews.

SUA: „Diplomația primește o șansă”

Ambasadorul Statelor Unite la ONU, Mike Waltz, a declarat că președintele Donald Trump încearcă să ofere timp negocierilor înainte de a lua noi decizii militare. „Președintele oferă diplomației o șansă”, a spus oficialul american într-un interviu acordat postului CBS. În același timp, Waltz a avertizat că noi forțe militare americane sunt trimise în Orientul Mijlociu și că Iranul ar trebui să ia în serios avertismentele venite de la Casa Albă. „Toate opțiunile rămân pe masă”, a subliniat acesta.

Și Iranul anunță oprirea atacurilor

La rândul său, armata iraniană a anunțat că a suspendat operațiunile de represalii împotriva intereselor americane din regiune. Pauza vine după aproape două săptămâni de confruntări intense. Statele Unite au desfășurat timp de 13 nopți consecutive atacuri asupra unor obiective iraniene, susținând că urmăresc reducerea capacității Teheranului de a amenința navigația comercială prin Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea Ormuz rămâne punctul-cheie al crizei

Criza este legată de controlul Strâmtorii Omuz, culoar maritim prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale. În luna iunie, Washingtonul și Teheranul au convenit asupra unui acord provizoriu care prevedea redeschiderea completă a rutei maritime și angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare. În schimb, Statele Unite urmau să ridice blocada navală și să relaxeze sancțiunile economice. Acordul prevedea un termen de 60 de zile pentru negocierea unei înțelegeri finale. Însă noi atacuri asupra navelor comerciale au dus la reluarea operațiunilor militare americane și la reinstalarea blocadei asupra porturilor iraniene.

Nave comerciale, oprite de armata americană

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că, în ultimele zile, forțele sale au redirecționat 12 nave comerciale care încercau să evite blocada. Alte două nave au fost imobilizate după ce nu au respectat ordinele militarilor americani, iar alte două au fost inspectate pentru verificarea încărcăturii. În replică, Iranul a lansat atacuri asupra unor baze militare americane din Kuweit, Bahrain, Iordania, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Tensiuni și între Iran și Ucraina

Pe lângă confruntarea cu Statele Unite, Iranul și-a înăsprit discursul și față de Ucraina. Teheranul acuză Kievul că a atacat sâmbătă o navă iraniană în Marea Caspică, despre care autoritățile ucrainene susțin că transporta echipamente militare destinate Rusiei. Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a afirmat că un marinar și-a pierdut viața în urma atacului și a avertizat că incidentul „nu poate rămâne fără răspuns”. La rândul său, președintele Comisiei pentru Securitate Națională din Parlamentul iranian, Ebrahim Azizi, a transmis că „orice atac împotriva Iranului are un preț” și a sugerat că și Ucraina ar putea suporta consecințele.

Următoarele zile ar putea fi decisive

Pauza actuală a confruntărilor oferă o fereastră de oportunitate pentru reluarea negocierilor, însă situația rămâne extrem de fragilă. În timp ce Washingtonul insistă că preferă o soluție diplomatică, desfășurarea de noi forțe americane în regiune și avertismentele venite din partea Teheranului arată că riscul unei noi escaladări militare este departe de a fi înlăturat.