De ce vrea Japonia să înființeze primul său serviciu modern de spionaj de după Al Doilea Război Mondial

Timp de decenii, Japonia a întâmpinat dificultăți în a împiedica alte țări să profite de slăbiciunile sistemului său de informații și în a răspunde prin acțiuni similare, relatează Washington Post.

Acum, guvernul de la Tokyo este pregătit să depășească un vechi tabu, apărut din asocierea spionajului cu activitățile militare din timpul războiului, și să desfășoare propriile operațiuni sistematice de informații. Tokyo pregătește prima reformă amplă a capacităților sale de informații de după Al Doilea Război Mondial.

Japonia pregătește o agenție după modelul CIA

Decizia vine pe fondul amenințărilor tot mai mari din partea Chinei, Coreei de Nord și Rusiei, dar și al presiunilor exercitate de Statele Unite asupra aliaților săi pentru a-și asuma un rol mai important în domeniul apărării și securității.

Reforma este o parte importantă a planului premierului ultraconservator Sanae Takaichi de a consolida securitatea Japoniei. Takaichi, cunoscută pentru pozițiile sale ferme în materie de securitate, a majorat bugetul apărării.

Primul pas a fost înființarea unui birou național de informații, care să coordoneze activitatea instituțiilor din domeniu. Structura se află în subordinea premierului și are rolul de a organiza activitatea unor agenții care, uneori, au funcționat mai degrabă ca instituții rivale.

Tokyo are însă și planuri operaționale mai ambițioase. Autoritățile intenționează să înființeze o agenție după modelul CIA, care să desfășoare misiuni de spionaj în afara granițelor. Japonia vrea, de asemenea, să investească în capacități de interceptare a comunicațiilor și să adopte legi care să faciliteze urmărirea penală a spionilor chinezi și a celor din alte state care vizează guvernul și industriile japoneze.

Aliații occidentali cer de foarte mult timp întărirea capacităților Japoniei

Unii lideri japonezi cer de mult timp ca Japonia să dezvolte relații mai strânse cu rețeaua de informații „Five Eyes”, formată din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Până acum, capacitățile Japoniei nu s-au ridicat însă la nivelul necesar.

Actuali și foști oficiali occidentali din serviciile de informații au declarat că Statele Unite, Regatul Unit și alte țări îndeamnă Japonia de mai mulți ani să își reconstruiască sistemul de informații.

În timp, Japonia ar putea furniza informații valoroase despre unele dintre cele mai dificile ținte din regiune, inclusiv China și Coreea de Nord. Totuși, țara „se află la ani distanță de acest obiectiv”, a declarat un fost oficial occidental de rang înalt din domeniul informațiilor.

Oficialii chinezi au avertizat Japonia în legătură cu aceste inițiative și au evocat trecutul militarist al țării.

Japonia dispune deja de unele capacități limitate în domeniul informațiilor. Poliția, structurile militare și diplomații colectează și analizează informații sensibile despre guverne străine și despre activitățile grupărilor teroriste și extremiste din Japonia.

Situația este în contrast puternic cu cea din China, considerată principala amenințare la adresa securității Japoniei. Beijingul dispune de un vast sistem de colectare a informațiilor, în care sunt implicați inclusiv cetățeni obișnuiți, folosiți pentru obținerea unor date sensibile în beneficiul guvernului.

De-a lungul anilor, Japonia a luat mai multe măsuri pentru a-și reduce vulnerabilitățile în domeniul securității.

Fostul premier Shinzo Abe a susținut această schimbare. El pleda pentru revizuirea Constituției pacifiste a Japoniei, redactată în mare parte de autoritățile americane de ocupație după Al Doilea Război Mondial, și pentru dezvoltarea unei armate capabile să facă față amenințărilor regionale.

Criticii se tem de extinderea supravegherii asupra populației

Takaichi urmează direcția stabilită de Abe, mentorul său politic. Oficialii japonezi afirmă că amenințările tot mai mari venite din partea Chinei au fost unul dintre principalele motive pentru reformarea sistemului de informații al țării.

Planurile guvernului au stârnit și critici. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului se tem că noua lege împotriva spionajului ar putea permite supravegherea excesivă a cetățenilor.