Grenade și mine din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite pe fundul Dunării / „Nu sunt suveniruri”, avertizează armata

Nivelul extrem de scăzut al Dunării a scos la suprafață grenade și mine din al Doilea Război Mondial în apropierea orașului Százhalombatta, la sud de Budapesta, iar gărzile civice cer autorităților o operațiune amplă de deminare a malului fluviului, relatează publicația maghiară Blikk.

Potrivit sursei citate, în zona Százhalombatta au fost descoperite în ultimele zile mai multe dispozitive explozive rămase din timpul războiului.

Regiunea a avut o importanță strategică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, când Armata Roșie a traversat Dunărea în acest sector, în ofensiva pentru încercuirea Budapestei.

Explozibilii sunt unul lângă altul

În urma confruntărilor, în albia fluviului și pe maluri ar fi rămas cantități importante de muniție germană și sovietică.

Reprezentanții gărzilor civice avertizează că scăderea istorică a nivelului apei a făcut accesibile porțiuni din albia Dunării care au rămas sub apă sau acoperite de nămol timp de zeci de ani, iar în aceste zone continuă să fie descoperite grenade, mine antipersonal și mine antitanc.

Potrivit lui Attila Szalai, președintele Asociației pentru Siguranță Publică din Százhalombatta, după ridicarea unui dispozitiv exploziv este găsit frecvent un altul, la doar câțiva metri distanță.

„Am găsit cinci explozibili în același loc”

„După îndepărtarea unui dispozitiv exploziv găsit, un alt dispozitiv este descoperit la cinci metri de același loc a doua zi. Au fost situații în care am găsit cinci explozibili într-un singur loc”, a declarat acesta pentru Blikk.

Szalai susține că pericolul îi vizează în special pe localnici și pe turiștii care se plimbă pe malurile Dunării, inclusiv familii cu copii sau proprietari de câini, deoarece unele dintre dispozitive sunt vizibile după retragerea apelor.

„Nu sunt suveniruri”

„Acestea nu sunt bucăți de fier ruginite și nici suveniruri istorice, ci dispozitive explozive care pot ucide chiar și după 80 de ani”, a avertizat reprezentantul gărzilor civice.

Acesta a relatat și un incident în care un trecător s-ar fi fotografiat ținând în mâini două grenade, folosindu-le pe post de gantere, gest pe care l-a calificat drept extrem de periculos și iresponsabil.

Potrivit Blikk, unele dintre munițiile descoperite conțin ekrazit, un exploziv utilizat în trecut atât în torpile, cât și la lucrări subacvatice și în construcția de poduri.

Reprezentanții gărzilor civice avertizează că astfel de dispozitive își pot păstra capacitatea de a exploda chiar și după decenii petrecute în apă.

Zona e păzită în permanență

O mină antitanc a fost descoperită recent și în localitatea Ercsi, situată tot pe malul Dunării, deși în zonă avusese loc anterior o operațiune de deminare.

În aceste condiții, gărzile civice solicită o verificare sistematică a întregii porțiuni de mal afectate, cu ajutorul specialiștilor în muniții neexplodate și al echipamentelor de detecție.

Potrivit lui Attila Szalai, voluntarii și polițiștii păzesc permanent locurile în care sunt identificate dispozitive explozive până la sosirea echipelor militare de genişti, însă avertizează că, dacă vor continua să fie descoperite noi muniții, resursele disponibile nu vor mai fi suficiente.

Descoperirea muniției a fost posibilă datorită nivelului foarte scăzut al Dunării, lucru care a scos la suprafață, în ultimele săptămâni, epave, structuri și chiar vestigii istorice în mai multe țări traversate de fluviu.