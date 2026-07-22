Două persoane au murit în Albania și altele au fost rănite în Macedonia de Nord în urma unor furtuni violente

Furtunile violente înregistrate în noaptea de marți spre miercuri au ucis două persoane în Albania, potrivit AFP.

Zeci de persoane au fost rănite în Macedonia de Nord, iar recoltele au fost devastate în Bosnia și Herțegovina.

Furtunile au devastat sudul Albaniei

În Albania, un electrician a murit în Himara, în sud. El încerca să repare o linie electrică căzută din cauza furtunii. Alte trei persoane au fost spitalizate cu răni provocate de căderi de copaci și cioburi de sticlă, potrivit presei locale.

Poliția din sudul țării a raportat că „a recuperat trupul unui pescar în vârstă de 61 de ani, care ieșise la pescuit și și-a pierdut viața marți seara, înecându-se în mare”.

Primarul unui oraș din Bosnia și Herțegovina a transmis miercuri dimineață că „pagubele enorme” aduse culturilor „se ridică la milioane” de mărci, potrivit sursei citate.

„Fermierii nu vor avea nimic de recoltat”

„În satele lovite de furtună, cred că fermierii noștri nu vor avea practic nimic de recoltat: furtuna a măturat totul”, a adăugat el.

În Macedonia de Nord, aproape întreaga țară a fost lovită de vânturi violente. Rafale de 134 km/h au fost înregistrate în Stip și 130 km/h în Skopje. Peste 30 de persoane rănite de furtună au fost tratate, potrivit unor surse spitalicești. Autoritățile au indicat că numărul de urgență a primit peste 9.000 de apeluri peste noapte, a înregistrat sute de incidente și a raportat 10 răniți.

În Skopje, peste 100 de vehicule au fost avariate și 189 de copaci au căzut. De asemenea, mai multe clădiri publice au fost avariate, inclusiv palatul prezidențial, mai multe ministere și aeroportul, potrivit autorităților.

În Croația, ploaia și vântul au afectat în special coasta Adriaticii. Pe insula Hvar, nivelul mării a crescut cu 1,5 metri, inundând faleza și mai multe străzi din Stari Grad. Acesta este un fenomen frecvent în această parte a insulei. Nivelul mării a crescut și pe insulele Vis și Korcula, dar nu au fost raportate pagube, mai arată sursa citată.

Fenomenele extreme vor deveni tot mai frecvente

Oamenii de știință avertizează că intensitatea și frecvența fenomenelor meteorologice extreme la nivel mondial vor crește pe măsură ce planeta continuă să se încălzească. Încălzirea este cauzată de emisiile de combustibili fosili.