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Protestele din Albania au escaladat. Poliția a folosit gaze lacrimogene și spray cu piper împotriva manifestanților

Protestul antiguvernamental desfășurat joi în capitala Albaniei a degenerat în confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Poliția a folosit gaze lacrimogene, spray cu piper și tunuri cu apă, după ce protestatarii au aruncat cu pietre și alte obiecte.
Protestele din Albania au escaladat. Poliția a folosit gaze lacrimogene și spray cu piper împotriva manifestanților
Protestari împotriva proiectului guvernului albanez Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
02 iul. 2026, 18:34, Știri externe
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Câteva sute de persoane s-au adunat în fața Parlamentului de la Tirana și au cerut demisia premierului socialist Edi Rama. Manifestanții au scandat lozinci împotriva șefului Guvernului și au cerut demisia acestuia, transmite Associated Press.

Potrivit autorităților, o parte dintre protestatari au aruncat cu pietre, ouă și sticle din plastic în direcția polițiștilor.

De asemenea, aceștia au folosit o barieră metalică pentru a sparge geamurile unei autospeciale de poliție.

În replică, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, spray cu piper și tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimii.

Autoritățile au anunțat că 12 polițiști au fost răniți, iar 18 protestatari au fost reținuți.

Protestele au pornit de la un proiect imobiliar

Manifestația face parte din seria protestelor zilnice cunoscute sub denumirea de „Revoluția Flamingo”, declanșate în urmă cu peste o lună.

Inițial, protestele au fost organizate împotriva unui proiect imobiliar de lux de pe coasta Adriaticii, asociat cu Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Proiectul vizează dezvoltarea unui complex turistic în zona lagunei Narta, pe o insulă abandonată și pe o porțiune de litoral.

Oponenții susțin că investiția ar afecta habitatul flamingilor și al altor păsări migratoare protejate.

În ultimele săptămâni, mii de persoane au participat la proteste, purtând fluiere și machete din carton reprezentând flamingo, devenite simbolul mișcării.

Nemulțumirile s-au extins către Guvern

Deși manifestațiile au avut inițial un caracter ecologist, acestea s-au transformat treptat într-o mișcare de contestare a Guvernului.

Protestatarii îl acuză pe premierul Edi Rama de modul în care gestionează proiectul și alte probleme politice.

Unul dintre participanți a declarat că manifestațiile continuă deoarece Executivul nu a răspuns solicitărilor protestatarilor.

Guvernul apără investiția

Autoritățile albaneze susțin că proiectul va contribui la dezvoltarea turismului de lux și la modernizarea economiei. Guvernul consideră că investiția poate sprijini și obiectivul Albaniei de aderare la Uniunea Europeană.

Ministrul de Interne, Besfort Lamallari, a condamnat actele de violență împotriva polițiștilor.Acesta a afirmat că atacurile asupra forțelor de ordine reprezintă atacuri la adresa statului și a ordinii publice.

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