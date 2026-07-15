Dua Lipa se implică în disputa privind proiectul de 4,7 miliarde de dolari al familiei Trump din Albania

Cântăreața britanică Dua Lipa și-a exprimat public sprijinul pentru protestele din Albania împotriva unui amplu proiect imobiliar susținut de Ivanka Trump și soțul acesteia, Jared Kushner, afirmând că este îngrijorată de modificările legislative care au permis dezvoltarea construcțiilor într-o zonă cu statut de protecție ecologică.

Declarațiile au fost făcute în cadrul podcastului Service95 Book Club și preluate de The Independent în care artista, ai cărei părinți sunt albanezi din Kosovo, a discutat cu scriitoarea albaneză Lea Ypi despre manifestațiile care au loc de peste șase săptămâni în Albania.

„Este o inspirație să vezi cât de mult le pasă oamenilor”

Dua Lipa a spus că principala sa preocupare nu este doar proiectul în sine, ci modul în care autoritățile au schimbat legislația pentru a permite investiția.

„Ceea ce mă îngrijorează cu adevărat este principiul potrivit căruia Guvernul poate pur și simplu să schimbe legea pentru a elimina protecția mediului fără niciun fel de consultare publică”, a declarat artista.

Ea a lăudat mobilizarea societății civile împotriva proiectului. „Mi se pare o inspirație să văd cât de mult le pasă oamenilor”, a adăugat Dua Lipa.

Un proiect de miliarde într-o zonă protejată

Protestele vizează construirea unui complex turistic de lux pe insula Sazan, singura insulă a Albaniei, precum și dezvoltarea unui proiect estimat la 4,7 miliarde de dolari în peninsula Zvërnec, situată în Delta Vjosa-Narta.

Zona este considerată unul dintre cele mai importante ecosisteme costiere din Europa și găzduiește aproximativ 70 de specii aflate în pericol, printre care foca-călugăr mediteraneană, țestoasa marină Caretta caretta, pelicanul creț și colonii importante de flamingo.

Proiectul este susținut de Ivanka Trump și Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump. La sfârșitul lunii mai, Ivanka Trump declara într-un podcast că dezvoltă împreună cu soțul său un proiect imobiliar „de o amploare uriașă”, la care participă „unii dintre cei mai mari arhitecți ai lumii”.

Acuzații privind încălcarea legislației de mediu

Organizațiile de mediu susțin că lucrările pregătitoare au început înainte de obținerea tuturor autorizațiilor și înainte de realizarea unei evaluări complete a impactului asupra mediului. Potrivit acestora, în zonă au fost aduse utilaje grele și au fost montate garduri de sârmă ghimpată.

Controversa a fost amplificată după ce Parlamentul Albaniei a modificat, în decembrie 2024, legislația privind construcțiile în ariile naturale protejate, într-o procedură criticată de opoziție și de organizațiile ecologiste.

Miza europeană

Guvernul condus de premierul Edi Rama susține că investiția va impulsiona turismul și dezvoltarea economică a Albaniei și va contribui la apropierea țării de Uniunea Europeană.

În schimb, mai mulți eurodeputați au avertizat că proiectul ar putea afecta negocierile de aderare ale Albaniei la UE, dacă autoritățile nu își schimbă abordarea în privința protejării mediului.