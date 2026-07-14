„Super Marți” pentru extinderea UE: Patru țări avansează cu negocierile privind aderarea

Patru țări avansează, marți, cu negocierile privind aderarea la Uniunea Europeană, potrivit AP.

Pașii importanți în eforturile de aderare reprezintă una dintre cele mai mari mișcări de extindere ale blocului comunitar din ultimii peste 20 de ani.

Conferințe la Bruxelles

La Bruxelles, s-au ținut conferințe interguvernamentale pentru a deschide sau închide ceremonial negocierile pentru primii patru candidați care vor adera la UE cu 27 de națiuni: Albania, Muntenegru, Moldova și Ucraina.

Totuși, procesul ar putea dura ani de zile până când vor adera la Uniunea Europeană, arată sursa.

„Nu am mai văzut așa ceva de mai bine de două decenii. Ultima dată a fost în 2002. Aceasta este o «Super Marți» pentru extinderea UE, iar Ucraina face parte din ea”, a declarat reporterilor Marta Kos, comisarul pentru extindere.

Deși organizarea a patru întâlniri într-o singură zi este o raritate, 10 țări, majoritatea din Europa Centrală, au aderat la UE în 2004. Croația, ultima țară primită în Uniunea Europeană, s-a alăturat în 2013.

Un semn al schimbărilor politice și geostrategice în Europa

Negocierile de marți sunt un semn al schimbărilor politice și geostrategice care au loc în Europa. În 2019, președintele francez Emmanuel Macron a insistat că va bloca orice încercare de extindere, până când UE însăși nu va trece printr-o reformă profundă, potrivit sursei citate.

Însă, războiul din Ucraina și consecințele sale au modificat acest calcul. UE a căutat să încurajeze reforma în națiunile candidate, temându-se de influența tot mai mare a Rusiei și Chinei.

Progresul Ucrainei a fost impresionant. Țara a depus cererea de aderare abia în 2022, la patru zile după ce Rusia a lansat o invazie la scară largă. Și Moldova a fost supusă unei presiuni puternice din partea Rusiei.

În ceea ce privește aderarea Ucrainei, UE a deschis oficial, marți, Clusterul 6, „Relații Externe”.

Thomas Byrne, viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică, a declarat că este fericit pentru că are loc deschiderea oficială a Clusterului 6. Acesta a vorbit despre eforturile pe care Ucraina le-a depus pentru a continua reformele, chiar și în contextul războiului.

Beneficiile aderării la Uniunea Europeană

Perspectiva aderării la UE este un factor puternic pentru reforma pro-democratică. Aderarea a stimulat comerțul și a creat locuri de muncă, în special în regiunea Balcanilor, unde o serie de războaie din anii 1990 au sfâșiat fosta națiune Iugoslavia. Majoritatea candidaților la aderarea la UE sunt state balcanice, mai arată sursa.

Țările care speră să adere la UE trebuie să finalizeze negocierile în 35 de domenii de politică. Acestea sunt cunoscute sub numele de capitole, de la agricultură la impozitare și de la energie la comerț. Procesul poate dura ani de zile.

Negocieri începute luna trecută

Luna trecută, Ucraina și Moldova au deschis negocierile privind un grup de cinci capitole legate de valorile și principiile pe care a fost fondată UE. Printre acestea, se numără statul de drept, respectarea drepturilor fundamentale și funcționarea instituțiilor democratice.

Ambele țări au deschis marți un al doilea grup de discuții, axat pe relații externe, politici de securitate și apărare, precum și pe politica comercială, cooperarea pentru dezvoltare și ajutorul umanitar, potrivit sursei citate.

Reuniunea Albaniei va servi la închiderea provizorie a negocierilor privind știința și cercetarea, educația și cultura, precum și relațiile externe. Muntenegru speră să adere în 2028. Țara face același lucru în ceea ce privește politica în domeniul concurenței și normele vamale.