Moldova apasă accelerația spre UE. Maia Sandu, mesaj ferm la Bruxelles: „Suntem gata să deschidem toate capitolele imediat”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat la Bruxelles că țara sa este pregătită să avanseze rapid în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și să deschidă toate grupurile de capitole rămase. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și António Costa, președintele Consiliului European.

Sandu: Moldova a livrat reforme în condiții dificile

Maia Sandu a spus că Republica Moldova a făcut progrese importante în domenii-cheie, de la justiție și drepturi fundamentale până la economie, energie și securitate. Potrivit acesteia, toți judecătorii sunt evaluați, iar procesul urmează să fie finalizat „în viitorul apropiat”.

„Într-un singur an, încrederea cetățenilor în sistemul judiciar aproape s-a dublat. Oameni care credeau că sunt mai presus de lege au aflat că legea este aceeași pentru toți”, a afirmat Maia Sandu.

Șefa statului a vorbit și despre progresele privind libertatea presei și egalitatea de gen. Ea a amintit că Republica Moldova se află pe locul 31 în Indicele Libertății Presei realizat de Reporteri fără Frontiere, cel mai bun loc din regiune, și că anul trecut țara a intrat în top 10 mondial privind egalitatea de gen, potrivit Forumului Economic Mondial.

UE, principalul partener economic al Republicii Moldova

În plan economic, Sandu a subliniat că Uniunea Europeană este deja principalul partener comercial al Republicii Moldova, peste jumătate din comerțul cu bunuri fiind realizat cu statele europene. Investițiile europene, a spus ea, au crescut cu aproape 30% în ultimii patru ani.

Președinta a salutat și trei noi acorduri semnate la Bruxelles.

„Nu mai suntem dependenți de Rusia”

Un accent important a fost pus pe domeniul energetic. Maia Sandu a declarat că Republica Moldova nu mai este dependentă de Rusia, după ce, în urmă cu patru ani, aceasta era singurul furnizor de energie.

„Astăzi nu mai suntem dependenți de ei. Este o mișcare pe care niciun guvern nu a reușit sau nu a avut curajul să o facă timp de 30 de ani”, a spus Sandu.

Potrivit președintei, Republica Moldova și-a conectat rețeaua energetică la Europa și a crescut ponderea energiei regenerabile de la 3% la 25% în mixul energetic. Ea a precizat că aceste schimbări au fost realizate în condițiile unei crize economice și de securitate, pe fondul războiului din Ucraina.

Republica Moldova, între securitatea europeană și războiul hibrid

Sandu a mai afirmat că Republica Moldova contribuie deja la securitatea europeană, inclusiv prin participarea militarilor moldoveni la misiuni de menținere a păcii în Kosovo, Bosnia și Liban. Ea a menționat și experiența acumulată în combaterea dezinformării, atacurilor cibernetice și finanțărilor ilegale venite din Rusia.

„Suntem alături de Ucraina, a cărei rezistență menține pacea la noi, în Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a susținut că Republica Moldova a fost ținta unui „război hibrid” care a inclus manipularea informațiilor, interferențe electorale, șantaj energetic și atacuri cibernetice, dar a afirmat că autoritățile au reușit să protejeze integritatea alegerilor și să consolideze instituțiile.

Miza aderării: toate capitolele de negociere

În ceea ce privește negocierile de aderare, Maia Sandu a cerut ca procesul să rămână bazat pe merite și a transmis că Republica Moldova este gata să continue reformele.

„Suntem gata să deschidem toate grupurile de capitole rămase imediat. Atât Comisia, cât și Consiliul confirmă că suntem gata”, a spus Sandu. „Moldova își face partea și sperăm și avem încredere că cele 27 de state membre vor face același lucru.”

Întrebată dacă mai crede că grupurile de capitole rămase vor fi deschise în iulie, în contextul modificărilor operate în concluziile summitului liderilor UE, Maia Sandu a răspuns că Republica Moldova este pregătită tehnic pentru această etapă.

„Suntem gata, tehnic vorbind, să se deschidă negocierile pe toate grupurile de capitole. Este un lucru confirmat și de Comisie, și de Consiliu. Suntem gata și credem că procesul ar trebui să aibă loc de îndată, fără întârzieri”, a declarat președinta.

Von der Leyen: Comisia a recomandat deschiderea tuturor capitolelor

Ursula von der Leyen a confirmat, la rândul său, că executivul european a recomandat Consiliului deschiderea tuturor grupurilor de capitole de negociere cu Republica Moldova.

„Este un proces bazat pe merite. Moldova trebuie să obțină rezultate. Comisia trebuie să formuleze recomandarea către Consiliu, iar Comisia a recomandat deja Consiliului să deschidă toate grupurile de capitole de negociere”, a spus președinta Comisiei Europene.

Costa: Extinderea UE, investiție în securitatea Europei

António Costa a declarat că extinderea este „cea mai importantă investiție geopolitică” a Uniunii Europene și o investiție în securitatea proprie a blocului comunitar. El a subliniat că procesul trebuie să avanseze în funcție de meritele fiecărui stat candidat.

„Trebuie să facem progrese cu extinderea cât mai curând. Este un proces bazat pe merite, ceea ce înseamnă că merge înainte în funcție de meritele fiecărui stat candidat”, a spus Costa.

Mesaj pentru Rusia: „Nu putem vorbi despre negocieri”

Întrebat despre un eventual rol al său în discuțiile privind pacea și despre retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, António Costa a spus că, în prezent, nu se poate vorbi despre negocieri de pace, deoarece Rusia nu a dat semne că ar fi pregătită pentru un asemenea proces.

Președintele Consiliului European a precizat că Uniunea Europeană susține în continuare Ucraina și menține presiunea economică asupra Rusiei prin sancțiuni. Costa a adăugat că UE nu poate fi mediator, deoarece se află de partea Ucrainei, dar că este nevoie atât de sprijin, cât și de diplomație.

„Obiectivul nostru este să avem o pace dreaptă și de durată pentru Ucraina”, a afirmat António Costa.