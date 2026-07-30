Premierul Republicii Moldova, alături de Ilie Bolojan: „Atunci când sunt în România mă simt acasă”. Vasile Tofan vrea mai multe investiții românești și proiecte comune

Vasile Tofan a ales Bucureștiul pentru prima sa vizită externă de la preluarea mandatului de prim-ministru.

„Ne-am dorit ca prima mea vizită externă să fie anume la București și nu putea fi altfel. Este o decizie firească. Am spus și în Parlamentul de la Chișinău că atunci când sunt în România mă simt acasă, iar astăzi sentimentul este același, doar că responsabilitatea este una cu mult mai mare”, a declarat premierul Republicii Moldova.

Acesta a afirmat că relația apropiată dintre cele două țări trebuie să producă rezultate concrete pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului.

„Acum câțiva ani celebram listarea primei companii din Moldova la bursa din București și vorbeam cu investitorii români despre oportunitățile în Republica Moldova. Astăzi revin în calitate de prim-ministru, dar într-un fel întrebările sunt aceleași. Cum transformăm apropierea aceasta extraordinară dintre statele noastre, această relație frățească, în mai multe investiții, în mai multe proiecte comune? Sau dacă-mi permiteți metafora, cum facem ca acele poduri de flori pe care le-am cunoscut ca tinăr să se transforme inclusiv în poduri de piatră, poduri de capital, poduri energetice?”, a spus Tofan.

Premierul moldovean a descris România drept principalul partener strategic al Republicii Moldova, invocând istoria, limba și apropierea dintre cele două state.

„Ca prim-ministru, vreau să pun accentul și pe partea foarte concretă a acestei relații, pe ceea ce am construit deja împreună și, mai ales, pe ceea ce putem construi de acum înainte”, a adăugat acesta.

„Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova”

Vasile Tofan a precizat că Guvernul pe care îl conduce și-a asumat obiectivul de a construi o economie europeană și un stat eficient, iar România are un rol important în atingerea ambelor ținte.

România este principala piață de export pentru produsele din Republica Moldova. Aproape 30% din exporturile moldovenești ajung în România, iar schimburile comerciale dintre cele două țări au depășit trei miliarde de euro.

„Este mult, dar potențialul, și o cred ferm, este unul mult mai mare. Nu vreau ca relația noastră economică să se limiteze doar la comerț și exporturi. Ne dorim mai multe investiții românești în Republica Moldova. Companii care produc împreună, de lanțuri valorice comune, de proiecte industriale, tehnologice și energetice.”, a declarat Tofan.

El le-a transmis oamenilor de afaceri români să privească Republica Moldova nu doar ca pe o piață vecină, cu mai puțin de trei milioane de locuitori, ci ca pe o economie care se pregătește să devină parte a pieței unice europene.

Potrivit acestuia, procesul creează oportunități pentru companiile care vor să investească din timp și să fie bine poziționate pentru următoarea etapă de dezvoltare a Republicii Moldova.

Proiecte comune de infrastructură și energie

Un alt subiect discutat de Vasile Tofan și Ilie Bolojan a fost dezvoltarea infrastructurii dintre cele două țări.

Premierul moldovean a menționat noul pod rutier Ungheni–Ungheni și punctul comun de trecere a frontierei. Investiția, evaluată la aproximativ 35 de milioane de euro, va lega Republica Moldova de viitoarea autostradă A8 și de rețeaua europeană de transport.

În domeniul energiei, Tofan a anunțat că lucrările la linia electrică Vulcănești–Chișinău au fost finalizate la începutul lunii iulie, următorul obiectiv fiind punerea acesteia în funcțiune.

Premierul a vorbit și despre problemele imediate cu care se confruntă Republica Moldova, în contextul stării de alertă instituite în sectoarele energetic și hidrologic.

Scăderea stocurilor de motorină, dificultățile logistice provocate inclusiv de nivelul foarte scăzut al Dunării și reducerea resurselor de apă din bazinul Nistrului obligă autoritățile să acționeze preventiv și coordonat, a explicat Tofan.

„Vreau să mulțumesc României pentru deschiderea de a menține fluxurile de produse petroliere către Republica Moldova. Este un sprijin concret și încă un exemplu că relația dintre țările noastre funcționează nu doar prin proiecte strategice pe termen lung, ci și prin capacitatea de a răspunde rapid atunci când apar situații dificile”, a declarat premierul moldovean.

Sprijinul României pentru aderarea la UE

Cei doi premieri au discutat și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Vasile Tofan a declarat că obiectivul Chișinăului este semnarea tratatului de aderare până la sfârșitul anului 2028 și pregătirea țării pentru statutul de membru al Uniunii Europene până în 2030.

„Este o țintă ambițioasă, dar cred că este important să lucrăm cu termene clare și am încrederea că putem reuși. Un termen te obligă la mai multă disciplină, la prioritizare și la o evaluare permanentă a progresului”, a spus acesta.

Premierul Republicii Moldova a afirmat că țara sa contează pe experiența și pe sprijinul politic al României în acest proces.

„La Bruxelles, România a fost și trebuie să rămână cea mai fermă voce în susținerea aderării Republicii Moldova, iar pentru noi acest sprijin contează enorm, mai ales în etapele care urmează”, a declarat Tofan.

Discuții despre securitatea regională

Vasile Tofan și Ilie Bolojan au discutat și despre securitatea celor două țări și despre riscurile provocate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Dacă acest război nu ar exista, nu am discuta astăzi despre drone care intră în spațiul aerian al României sau al Republicii Moldova. De aceea, securitatea noastră este direct legată de capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a obține o pace justă și durabilă”, a afirmat premierul moldovean.

Acesta a susținut că sprijinul acordat Ucrainei reprezintă și o investiție directă în securitatea Republicii Moldova și a întregii regiuni.

La final, Tofan a afirmat că el și Ilie Bolojan au abordări similare privind funcționarea statului, cheltuirea responsabilă a banilor publici, prioritizarea investițiilor și obținerea unor rezultate concrete.