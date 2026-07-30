Ciucu anunță transparentizarea concursurilor pentru posturile de conducere în companiile municipale

„Am parcurs mai mulți pași administrativi pentru a scoate la concurs, prin procedura transparentă, competitivă, anunțată din timp, toate pozițiile din Consiliile de Administrație ale companiilor municipale, și poziție de management/directori”, a anunțat Ciprian Ciucu, afirmând că demersul de „profesionalizare” a acestor companii vine după 8 ani.

Primarul General al Capitalei anunță, într-o postare pe Facebook, că „scrisorile de așteptări la care trebuie să răspundă cei care vor participa la concursuri” au fost publicate, precum și anunțurile cu procedurile birocratice legate pentru consultarea acționarilor din cadrul companiilor municipale din Capitală.

Ciprian Ciucu a mai anunțat că la următoarea ședință va propune Consiliului General să înceapă demersurile pentru concursurile de membri în Consiliile de Administrație ale companiilor municipale.

„Fac tot ce pot pentru a pune primăria pe picioare, în contextul care mi-a fost dat”, a conchis Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.