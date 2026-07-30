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Atacul cibernetic de la ANCPI: Guvernul anunță care este stadiul migrării aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental

Guvernul a venit cu noi informații privind stadiul migrării aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental, după atacul cibernetic de la ANCPI produs în urmă cu două săăptămâni.
Atacul cibernetic de la ANCPI: Guvernul anunță care este stadiul migrării aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
30 iul. 2026, 15:23, Politic
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Guvernul României anunță joi, într-un comunicat de presă, că reconstrucția infrastructurii informatice și migrarea aplicației e-Terra în Cloudul Guvernamental au fost finalizate, urmând să fie supusă unui proces riguros de testare înainte de repunerea acesteia în funcțiune pentru utilizatori.

„În prezent se desfășoară etapa finală de validare. Testele de securitate, funcționalitate și performanță sunt realizate independent de specialiști din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint”, menționează Palatul Victoria.

Executivul subliniază că aceste verificări sunt necesare pentru „validarea completă a funcționării sistemelor și identificarea oricăror vulnerabilități sau neconformități care ar putea afecta securitatea, stabilitatea ori disponibilitatea serviciilor”.

„Fiecare aspect identificat este remediat și retestat, astfel încât platformele să fie repuse în funcțiune numai după confirmarea îndeplinirii cerințelor operaționale și a gestionării adecvate a riscurilor de securitate”, mai transmite Guvernul.

Demersuri suplimentare dispuse de Executiv

Totodată, în comunicatul de presă se mai menționează că atacul cibernetic de la ANCPI „este tratat nu doar ca un eveniment punctual, ci și ca un semnal de alarmă pentru întreaga administrație publică”. Astfel, Executivul a dispus intensificarea acțiunilor de prevenire și consolidare a securității cibernetice la nivelul tuturor instituțiilor publice.

„Informarea cuprinde recomandări tehnice și organizatorice, precum și instrucțiuni privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul securității cibernetice. Instituțiilor le-a fost solicitat să verifice cu prioritate nivelul de protecție al sistemelor informatice, implementarea măsurilor de securitate, existența și testarea copiilor de siguranță, precum și actualizarea planurilor de continuitate și de răspuns la incidente.  Alături de DNSC și de ANCPI, sunt implementate măsuri suplimentare de securizare a infrastructurii, inclusiv segmentarea rețelei, autentificarea multi-factor pentru conturile privilegiate și monitorizarea continuă”, se mai precizează în comunicat.

Atacul cibernetic de la ANCPI

În data de 14 iulie, ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic, iar de la momentul respectiv, toate sistemele informatice administrate de ANCPI sunt indisponibile. Printre acestea se numără aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, dar și adresele oficiale de e-mail.

Atacul este investigat în prezent de autoritățile competente, anunță instituția, iar cauza și circumstanțele incidentului sunt analizate de instituțiile statului pentru a afla cine se află în spatele operațiunii.

Blocarea e-Terra afectează operațiuni esențiale din piața imobiliară. Prin sistem sunt procesate înscrierile și modificările din cărțile funciare, cererile de intabulare, extrasele necesare tranzacțiilor și documentele solicitate de notari sau instituțiile financiare.

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