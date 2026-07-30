Diana Buzoianu: „Toate partidele au votat astăzi, mai puțin USR, amânarea proiectului de lege privind strategia de biodiversitate”

Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat joi că toate partidele, cu excepția USR, au votat în comisiile parlamentare amânarea proiectului de lege privind Strategia de biodiversitate. Ea susține că, în perioada următoare, mai multe partide vor depune amendamente cu caracter populist, care să lase fără fond strategia.

„Toate partidele au votat astăzi, mai puțin USR, amânarea proiectului de lege privind strategia de biodiversitate în comisiile de raport pe motiv că nu au avut timp parlamentarii să îl citească”, a scris ministra.

Ea a scris că argumentul invocat de parlamentari nu se justifică, fiindcă documentul a fost disponibil pentru consultare publică încă de la începutul lunii mai.

„Proiectul de hotărâre de Guvern e pus în transparență de la început de mai. Două luni de zile, adică, a stat în transparență”, a precizat Buzoianu.

Ministra susține că se așteaptă ca, în perioada următoare, mai multe partide să depună amendamente care vor modifica esența strategiei și vor afecta îndeplinirea obligațiilor asumate de România în relația cu Comisia Europeană.

„Eu știu ce va urma: amendamente populiste peste amendamente populiste depuse de mai multe partide care să lase fără fond strategia. Doar că avertizez de pe acum: dacă se atinge fondul strategiei, Comisia Europeană nu va accepta jalonul ca fiind îndeplinit”, a transmis aceasta.

Diana Buzoianu a declarat că eventualele modificări majore ar putea avea consecințe financiare importante pentru România.

„Cine va depune amendamente aberante de dragul de a scoate câteva comunicate de presă populiste va fi responsabil direct de pierderea a un miliard de euro. Rușinoasă ziua de azi pentru Parlamentul României”, a afirmat ministra.

Subiectul Strategiei Naționale pentru Conservarea Biodiversității a fost readus în atenție și de premierul interimar Ilie Bolojan. Marți seară, acesta a spus că a decis retragerea hotărârii de Guvern privind strategia, iar prevederile vor fi analizate în Parlament, sub forma unui proiect de lege depus la Senat.

Bolojan a anunțat atunci că decizia a fost luată pentru a nu pierde fondurile europene importante și că forma actuală a strategiei a fost negociată cu Comisia Europeană. Orice modificare de fond poate fi considerată neîndeplinirea jalonului din PNRR, ceea ce ar putea atrage penalități estimate la aproape un miliard de euro.

Decizia Guvernului a venit după ce PSD a depus 12 plângeri prealabile împotriva unor hotărâri de Guvern și a anunțat că va sesiza Curtea de Apel București pentru suspendarea executării acestora.

Totodată, președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut premierului ca Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității să fie trimisă Parlamentului și adoptată prin lege, cu respectarea procedurilor legale.