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Diana Buzoianu: Nu se merge la închisoare pentru o fântână în curte. Proiectul vizează captările ilegale de apă care provoacă daune grave de mediu

Diana Buzoianu, ministra Mediului, a declarat miercuri seara, la B1 TV, că informația potrivit căreia proprietarii de fântâni ar putea primi până la zece ani de închisoare reprezintă un „fake news” apărut în contextul transpunerii unei directive europene privind infracțiunile grave de mediu. „Am ieșit public și am spus că nu ne referim la fântâni, tocmai pentru că vorbim, în premisa infracțiunii, de o captare ilegală, iar fântânile din curtea noastră sunt captare legală”, a explicat Buzoianu.
Diana Buzoianu: Nu se merge la închisoare pentru o fântână în curte. Proiectul vizează captările ilegale de apă care provoacă daune grave de mediu
Sursac foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 iul. 2026, 22:46, Social
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Ministra Mediului Diana Buzoianu a venit miercuri seara cu explicații privind informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora proprietarii de fântâni ar putea primi până la zece ani de închisoare.

Buzoianu a precizat că proiectul de lege se referă exclusiv la captările ilegale de apă care pot produce „daune semnificative”, precum secarea unor râuri sau lacuri și că informațiile false au apărut în contextul transpunerii unei directive europene privind infracțiunile grave de mediu.

„A venit de la o directivă europeană care trebuie să fie transpusă, care ne cere ca pentru infracțiunile de mediu grave să creștem sancționarea. Și ne cere de asemenea să introducem și noi tipuri de infracțiuni, printre care și infracțiunea de captare ilegală de apă dintr-un râu, dintr-un lac, care ar putea duce la daune semnificative. Aceste daune semnificative înseamnă secarea râului, secarea lacului. Este clar că nu ne referim la fântâni. Și am ieșit public și am spus că nu ne referim la fântâni, tocmai pentru că vorbim, în premisa infracțiunii, vorbim de o captare ilegală. Ori fântânile din curtea noastră sunt captare legală, reglementată de 30 de ani de zile prin legea apelor”, a explicat Buzoianu.

Legea Apelor prevede un prag de 17 metri cubi de apă pe zi

Ea a mai adăugat faptul că Legea Apelor prevede un prag de 17 metri cubi pe zi, adică 17.000 de litri, sub care consumul este considerat destinat uzului obișnuit și nu necesită contorizare.

În opinia sa, doar autoritățile trebuie să facă dovada unei eventuale utilizări ilegale și de amploare, de exemplu în cazul unei exploatări industriale care afectează resursele de apă.

„Dacă autoritățile descoperă că există o folosință industrială de apă care ar duce la secarea unor râuri, unor lacuri, ele trebuie să facă dovada că acolo s-a întâmplat o astfel de infracțiune. Pentru că la astfel de infracțiune, oricum, dovezile se pot face foarte ușor, pentru că vorbim de o încălcare foarte gravă, care e foarte vizibilă”, a spus Diana Buzoianu.

Ministra Mediului a mai precizat că pragul actual este „o cantitate foarte mare” și că acesta nu reprezintă o modificare adusă de actualul proiect legislativ.

Informațiile privind închisoarea pentru o fântână în curte, parte a unor campanii de dezinformare

Buzoianu a pus răspândirea informației privind „zece ani de pușcărie pentru o fântână” pe seama unor campanii de dezinformare.

„De aici s-a pornit acest tăvălug cu mișcarea extremistă care a venit imediat să menționeze că vor ajunge oamenii la închisoare și a crescut foarte mult panica oamenilor. Am văzut inclusiv oameni care spuneau că încep să-și ascundă sub tot felul de metode fântânile. Asta arată cât de distrugătoare sunt de fapt campaniile acestea de fake news”, a conchis Buzoianu.

De unde a pornit totul

Europarlamentarul Claudiu Târziu a lansat în mediul online această informație falsă potrivit căreia românii ar putea primi până la zece ani de închisoare dacă îşi sapă o fântână în propria curte.

Postarea sa s-a viralizat repede pe rețelele sociale și a fost preluat inclusiv de mii de alte conturi.

Consiliul Național al Audiovizualului  a analizat fake news-ul lansat de Târziu şi a emis ordin de eliminare a conţinutului ilegal.

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