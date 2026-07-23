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Guvernul adoptă Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Diana Buzoianu: România îndeplinește un jalon PNRR de aproape un miliard de euro

Guvernul a aprobat, joi, Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030, document care reprezintă un jalon asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că adoptarea strategiei permite României să evite o penalitate financiară de aproximativ 972 de milioane de euro și să păstreze finanțarea destinată investițiilor.
Guvernul adoptă Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Diana Buzoianu: România îndeplinește un jalon PNRR de aproape un miliard de euro
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Andrei Rachieru
23 iul. 2026, 13:55, Economic
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Guvernul a adoptat joi Hotărârea privind aprobarea Strategiei naționale pentru conservarea biodiversității 2026–2030, document care îndeplinește Jalonul 31 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit hotărârii adoptate, neadoptarea strategiei ar fi atras o penalitate financiară de 972.455.220 de euro.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat pe Facebook că adoptarea strategiei reprezintă îndeplinirea unui jalon de reformă în valoare de aproape un miliard de euro.

„Vești bune din Guvernul României! Tocmai am trecut un jalon de reformă pe care Ministerul Mediului trebuia să îl îndeplinească pentru PNRR, în valoare de un 1 miliard de euro. La ședința de Guvern de astăzi a fost adoptată Strategia privind conservarea biodiversității”, a transmis ministrul.

Aceasta a adăugat că „1 miliard de euro din PNRR rămân în țară pentru investiții vitale pentru sute de comunități”.

Ce prevede Strategia națională pentru conservarea biodiversității 2026–2030

Conform hotărârii de Guvern, strategia aliniază România la obiectivele europene și internaționale în domeniul biodiversității și stabilește cadrul de acțiune pentru perioada 2026–2030.

Documentul urmărește patru direcții strategice majore: conservarea și restaurarea ecosistemelor, utilizarea durabilă a biodiversității, accesul la resurse genetice și împărțirea echitabilă a beneficiilor, precum și consolidarea capacității instituționale, financiare și de cercetare.

Strategia stabilește 11 obiective generale naționale și este însoțită de un Plan Național de Acțiune care prevede, pentru fiecare măsură, instituțiile responsabile, termenele de implementare, sursele de finanțare, indicatorii de performanță și rezultatele așteptate.

Restaurarea ecosistemelor și extinderea ariilor protejate, printre principalele măsuri

Printre principalele direcții de intervenție se numără extinderea și consolidarea rețelei de arii naturale protejate, restaurarea ecosistemelor degradate, îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor, controlul speciilor alogene invazive, precum și integrarea protecției biodiversității în domenii precum agricultura, silvicultura, energia și infrastructura.

Potrivit Ministerului Mediului, restaurarea ecosistemelor contribuie la reglarea circuitului apei, reducerea efectelor secetei și inundațiilor, stocarea carbonului, polenizare și menținerea fertilității solurilor.

Implementarea Strategiei privind biodiversitatea va fi monitorizată periodic

Planul Național de Acțiune stabilește pentru fiecare măsură instituțiile responsabile, termenele de implementare, sursele de finanțare și indicatorii de rezultat.

Ministerul Mediului precizează că implementarea strategiei va fi monitorizată periodic pe baza indicatorilor de performanță și prin evaluări intermediare realizate de autoritățile responsabile. Aceste evaluări vor permite ajustarea obiectivelor și adaptarea măsurilor în funcție de evoluția stării biodiversității și de noile reglementări naționale și europene.

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