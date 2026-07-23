Câciu, despre Legea Salarizării: Ar implica un cost suplimentar de 2 miliarde de euro

„În prezent, nu sunt vizibile măsuri credibile care să conducă la reducerea inflației și, implicit, la diminuarea costurilor de finanțare ale statului.

În schimb, este propusă o nouă lege a salarizării care, conform estimărilor, ar implica un cost suplimentar de aproximativ 2 miliarde de euro, în timp ce beneficiul financiar estimat este de doar 770 de milioane de euro”, susține Câciu, într-o postare publicată pe Facebook.

Deputatul PSD atrage atenția că România va plăti în plus aproximativ 7,3 miliarde euro pentru cheltuieli cu dobânzile pentru că nu ia măsuri de scădere a inflației și a dobânzilor la care se împrumută statul.

Potrivit lui Adrian Câciu, până la sfârșitul anului viitor, statul român va trebui să contracteze împrumuturi în valoare de aproximativ 533 de miliarde de lei, adică aproape 100 de miliarde de euro.

„La un asemenea nivel al finanțării, fiecare punct procentual suplimentar la dobândă generează un cost adițional estimat la aproximativ 7,3 miliarde de euro (cam 730 milioane euro în plus la fiecare 10 miliarde euro împrumutate la o maturitate de 10 ani)”, explică acesta.

Situația macroeconomică ridică semne de întrebare

Acesta susține că situația macroeconomică a țării „ridică semne de întrebare”, precizând că inflația se menține peste 10%.

De asemenea, dobânzile la titlurile de stat sunt în jurul valorii de 7%, iar rata de politică monetară este de 6,5%.

Câciu mai atrage atenția că „șomajul este în creștere”, dar și „consumul este în contracție de 10 luni consecutive”, susținând că astfel, „datoria publică continuă să se majoreze”.

Câciu, despre Legea Salarizării: Riscă să genereze efecte contrare

Deputatul PSD mai atrage atenția că noua lege a salarizării riscă să genereze efecte contrare, precum: „nemulțumirea majorității categoriilor de salariați, dar și creșterea presiunii asupra bugetului public”.

Social – democratul susține că adoptarea noii Legi a Salarizării va duce la „amplificarea presiunilor inflaționiste”, iar costurile totale pentru România „ar putea crește semnificativ”, în condițiile „menținerii unor dobânzi ridicate”.

„Înaintea implementării oricărei reforme, este esențial ca România să își stabilească un obiectiv clar: reducerea inflației, scăderea dobânzilor și diminuarea costurilor de finanțare ale statului. Fiecare punct procentual redus la dobândă se traduce în economii de miliarde de euro pentru cetățeni, nu în cheltuieli suplimentare” , a scris Câciu.

Potrivit acestuia, dacă inflația ar fi de 3% – 4%, economia la buget până la finalul anului ar fi de 7,3 miliarde de euro.

„Elefantul din încăpere nu este legea salarizării. Elefantul din încăpere este inflația”, mai afirmă Câciu.